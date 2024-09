ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2024年9月より全国のゲームセンターなどに順次展開される「初音ミク×シナモロール」グッズを紹介します!

セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール」グッズ

© CFM

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653679

投入時期:2024年9月13日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」と「初音ミク」のコラボグッズがセガプライズに続々登場!

2024年9月のラインナップとして、それぞれの姿に変身したかわいいデザインのぬいぐるみが展開されます。

お座りポーズで右手をお口に添える、同じポーズをとる2人の姿にも注目です。

初音ミク×シナモロール Lぬいぐるみ“初音ミク”

サイズ:全長約30×18×27cm

種類:1種(初音ミク)

「シナモロール」の姿をした「初音ミク」のぬいぐるみ。

頬をピンク色に染めながらにっこり笑う姿がデザインされています。

「シナモロール」のチャームポイントである大きな耳もお似合いです☆

初音ミク×シナモロール Lぬいぐるみ“シナモロール”

サイズ:全長約35×18×26cm

種類:1種(シナモロール)

「初音ミク」の衣装を着た「シナモロール」のぬいぐるみ。

ツインテールを耳で表現したかわいいデザインです。

「シナモロール」の姿をした「初音ミク」のぬいぐるみと一緒に飾りたくなるグッズです。

なりきり姿がかわいい「初音ミク×シナモロール」のコラボぬいぐるみ。

セガプライズの『初音ミク×シナモロール』 グッズは、2024年9月13日より全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

