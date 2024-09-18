TBSÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¥¢¥ÊÉüµ¢È¯É½¡¡ºò½©¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡Ö¶ÈÌ³²áÂ¿¤ò»¡ÃÎ¤Ç¤¤º¿¼¤¯È¿¾Ê¡×Éã¤ÏÌîÂ¼èßºØ
TBS¤Ï18Æü¡¢ºò½©¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¶É¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Ç³Æ¼Ò¤ËÊó¹ð¡£¡ÖºòÇ¯9·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿TBS¥Æ¥ì¥ÓÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ»öÂÎÄ´¤â²óÉü¤·¡¢º£½µ¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÉüµ¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÌÌ¤ÏÀ¼¤Î»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë»ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶ÈÌ³²áÂ¿¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃû¸õ¤òÁá´ü¤Ë»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÉüµ¢¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂÎÄ´¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¡¢¤´²ÈÂ²´Þ¤á¼þÊÕ¤Ø¤Î¼èºà¤äÊóÆ»¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÌîÂ¼¥¢¥Ê¤ÎÉã¤Ï¶¸¸À»Õ¤ÎÌîÂ¼èßºØ¤Ç¡¢Æ±¶É¤Ø¤Ï20Ç¯Æþ¼Ò¡£¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡Ö¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡Ö¾Þ¶âÃ¥¤¤¹ç¤¤¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡¡¥½¥¦¥É¥ê¡ÁSOUDORI¡Á¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ì»þ¤ÏTBS¥é¥¸¥ª¤â´Þ¤á¤Æ2¥±¥¿ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£