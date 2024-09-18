¼Ö¼´225ËÜ¤¬´ð½àÄ¶¤¨¡¡Åìµþ¥á¥È¥í
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï18Æü¡¢Îó¼Ö¤Î¼ÖÎØ¤È¼Ö¼´¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÎØ¼´¡×¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤ÇÄê¤á¤¿´ð½à¤òÄ¶¤¹°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¼Ö¼´¤¬225ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼Ö¼´¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤òÅìµþ¥á¥È¥í¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÍÕ¹âÂ®Å´Æ»¤Ç2ËÜ¡¢ºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ»¤Ç6ËÜ¤Î¼Ö¼´¤¬´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Åìµþ¥á¥È¥í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¼´ÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤¬µÏ¿¤ò¼êÆ°¤Ç½ñ¤´¹¤¨¤ëÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎØ¼´¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢JR²ßÊª¤¬¼Ö¼´¤ËÆüËÜ»º¶Èµ¬³Ê¡ÊJIS¡Ë¤Î´ð½à¤òÄ¶¤¹°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¥Ç¡¼¥¿¤ò²þ¤¶¤ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£