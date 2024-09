9月18日 発表

Electronic Artsは9月18日、同社が手掛ける人生シミュレーションゲーム「ザ・シムズ」シリーズの実写映画化を正式発表した。

今回の発表は「ザ・シムズ」シリーズの25周年についての最新情報の中で明かされたもの。「ハリウッドの噂は本当です!」としたうえで、Amazon MGM Studiosと協力し、「ザ・シムズ」を基にした映画制作に取り組んでいることを報告。監督はDisney+シリーズ「Loki」などで製作総指揮を担当したケイト・ヘロン氏が務めることや、「バービー」、「ソルトバーン」といった数多くの映画やドラマを制作してきたラッキーチャップ・エンターテイメントなどが携わることが明らかとなった。

さらなる詳細については、「ザ・シムズ」シリーズの25周年を記念する2025年に続報を発表するとしている。

□「未来はプラムボブ・クリーン」のページ

Simmers, we have so much to share about the future of The Sims!

An upcoming 25th birthday celebration, a film, Creator Kits & The Sims Creator Program, & much more! 🎉



The Future is Plumbob Green! Read more: https://t.co/LNEJsXZSvK pic.twitter.com/VIX00CxIpS