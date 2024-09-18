º£½µ¤âÏ¢ÇÆÁÀ¤¦´ä°æÌÀ°¦¤Ï»³²¼ÈþÌ´Í¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤È½éÆüÆ±ÁÈ¡Ä¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó£²£°Æü³«Ëë
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï£²£°Æü¤«¤é£³Æü´Ö¡¢µÜ¾ë¡¦ÍøÉÜ£Ç£Ã¡Ê£¶£¶£³£¸¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½éÆü¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬£±£¸ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Á°½µ¤Î½»Í§À¸Ì¿¥ì¥Ç¥£¥¹Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢º£½µ¤âÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦´ä°æÌÀ°¦¡Ê¤¢¤¤¨¡¢¥Û¥ó¥À¡Ë¤Ï¡¢Á°½µº£µ¨£·ÅÙÌÜ¤Î£²°Ì¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¶¨»¿¤Î½»Í§¥´¥à¹©¶È¤È·ÀÌó¤¹¤ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê¤ß¤æ¤¦¡¢²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡Ê£Î£É£Ð£Ð£Ï£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ò£Å£Ó£Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½»Í§¥´¥à¹©¶È¤È·ÀÌó¤·¡¢º£µ¨£¶¾¡¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡Ê¤ê¤ª¡¢¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×£È£Ä¡Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅìËÌ½Ð¿È¤ÎÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ¡Ê¥æ¥¢¥µ¾¦»ö¡Ë¤ÈÆ±¤¸ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£