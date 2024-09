MSYが展開する、遊び心をプラスしたオフィシャルライセンスプロダクトGRAPHT「ASOBIシリーズ」より、「どこでもいっしょ」「ASTRO BOT」「Demon's Souls」「Bloodborne」「Ghost of Tsushima」、そして「PlayStation(TM)」の新作オフィシャルライセンスコレクションがリリースされる。

参考:【写真】『アストロボット』グッズも登場! GRAPHT新作コレクション一覧

一般発売に先駆け、2024年9月26日~9月29日に幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2024」(TGS2024)物販コーナー『GRAPHT』ブース内「PlayStation(TM) Official Licensed POP UP STORE」にて先行販売する。また、GRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)にて9月18日より予約を開始する。

「PlayStation(TM)」からは、鮮やかな発色のLEDネオンライトや、コントローラーが光る目覚まし時計、コントローラーをモチーフとしたクッションなどのインテリアアイテムと、ぷくぷく立体感のあるステッカーセットが登場。ASOBI GRAPHTから初登場の「ASTRO BOT」は、ポップな色合いがアクセントになったイラストが映える3アイテムをリリース。歴代の「プレイステーション(R)」やコントローラー、様々な動きがユニークなボットたちにも注目だ。

そのほか、1999年に発売された「どこでもいっしょ」からは、Tシャツ、ランチトート、ポーチ、ステッカーとしてもワッペンとしても使用できる刺繍ステッカーやマスコットキーホルダーなど10アイテム26種類が仲間入りし、オープンワールド時代劇アクションアドベンチャーゲーム「Ghost of Tsushima」からは、Tシャツとトートバッグが新登場。2009年に発売されたアクションRPG「Demon's Souls」からは、タロット風イラストのトートとタイトルロゴや主人公をモチーフにした刺繍ステッカーが登場。2015年に発売されたアクションRPG「Bloodborne」からは、19世紀ヴィクトリア時代をモチーフにした世界観のキャラクターを刺繍ステッカーで再現している。

(文=リアルサウンド編集部)