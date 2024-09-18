ÏÃÂê¤Î¡Ø¥¢¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡GRAPHT¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬TGS¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä
¡¡MSY¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥×¥í¥À¥¯¥ÈGRAPHT¡ÖASOBI¥·¥êー¥º¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¡ÖASTRO BOT¡×¡ÖDemon's Souls¡×¡ÖBloodborne¡×¡ÖGhost of Tsushima¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖPlayStation(TM)¡×¤Î¿·ºî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¢¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡GRAPHT¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¡¡°ìÈÌÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢2024Ç¯9·î26Æü～9·î29Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2024¡×¡ÊTGS2024¡ËÊªÈÎ¥³ー¥Êー¡ØGRAPHT¡Ù¥Öー¥¹Æâ¡ÖPlayStation(TM) Official Licensed POP UP STORE¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢GRAPHT OFFICIAL STORE¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Æ9·î18Æü¤è¤êÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖPlayStation(TM)¡×¤«¤é¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤ÎLED¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¤ä¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤¬¸÷¤ëÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢¤×¤¯¤×¤¯Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ASOBI GRAPHT¤«¤é½éÅÐ¾ì¤Î¡ÖASTRO BOT¡×¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬±Ç¤¨¤ë3¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£ÎòÂå¤Î¡Ö¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó(R)¡×¤ä¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢1999Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤«¤é¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥é¥ó¥Á¥Èー¥È¡¢¥Ýー¥Á¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤È¤·¤Æ¤â¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë»É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É10¥¢¥¤¥Æ¥à26¼ïÎà¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É»þÂå·à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡ÖGhost of Tsushima¡×¤«¤é¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤È¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£2009Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ÖDemon's Souls¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥¿¥í¥Ã¥ÈÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Èー¥È¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤ä¼ç¿Í¸ø¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿»É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¡£2015Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ÖBloodborne¡×¤«¤é¤Ï¡¢19À¤µª¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢»þÂå¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë