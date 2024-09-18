ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥ó¤â¡Ö¼ºÎé¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¶¨²ñ¡È¤Þ¤ë¤ÇÁª¼ê¤ÎÀÕÇ¤¡É¡È¾åÁØÉôÂ³Åê¡É¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁí³ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ËÇÔÀï¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡Ê¼Ì¿¿¡¦¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ÎÅìÌîÃÒÌïµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿½÷»ÒÂåÉ½¤òÁí³ç¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î11Æü¤Î¤³¤È¡£
¡¡½÷»ÒÂåÉ½¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢¥Ð¥¹¥±ÃË½÷¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¹â¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢´ÆÆÄ¤¬¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹»á¤«¤é²¸ÄÍµü»á¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢½ÉÅ¨¤ÎÊÆ¹ñ¤òÇË¤Ã¤Æ¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°3ÀïÁ´ÇÔ¤ÎÇÔÂà¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢2013Ç¯¤Ëµ»½Ñ°ÑÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Î¾¸ÞÎØ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿ÅìÌî»á¤ÎÉ¾²Á¤Ï¿Éíå¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¸ÄÍ»á¤ò´ÆÆÄ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿»ä¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÅìµþ¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Áª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¸«¤¨¤¿¡£3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤â¡ØÆüËÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ»½Ñ¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ì·Àè¤òÁª¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿SG¡Ê¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¬¡¼¥É¡Ë¤Î»³ËÜËã°á¤¬½éÀï¤ÇÇ¾¿Ìâ»¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î2»î¹ç¤ò·ç¾ì¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ã¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎµÜºêÁá¿¥¤äÄ®ÅÄÎÜÍ£¡Ê¤ë¤¤¡Ë¤¬¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÅìÌî»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»³ËÜ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÜºê¡¢Ä®ÅÄ¤Ï2¿Í¤È¤â³°¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï5¿Í¤¬3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÁª¼êÁª¹Í¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤¢¤¿¤«¤â3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È¤â»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¡¢ÅìÌî»áËÜ¿Í¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤À¡£ÅìÌî»á¤Ïµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢²¸ÄÍ´ÆÆÄ¤ÎÇ¤Ì¿ÀÕÇ¤¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«¿È¤Ï3ÀïÁ´ÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯6·î¤ÎÇ¤´ü¤Þ¤Ç¤ÎÂ³ÅêÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£X¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÔÅìÌîÃÒÌï¤Ã¤Æ¿Í¤ÏÁêÅö¿ÍË¾¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²Ä°¥ÁÛ¤¹¤®¤ë¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÁª¼êÃ£¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò²õ¤¹¤Î¤âÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Õ
¡ÔµÜºêÁª¼ê¤äÄ®ÅÄÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤«¤é¡¢¼ºÎé¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂåÉ½¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ëÇÏ±»¡Ê¤Þ¤¦¤ê¡Ë¥¨¥Ö¥ê¥ó¤â¡¢X¤Ë
¡ÔÌÀ¤é¤«¤ËÁÈ¿¥Êø²õ¤·¤Æ¤Æ¡¢¸½¾ì¤È´¶³Ð¥º¥ì¤Æ¤Æ¡¢Ç¤Ì¿ÀÕÇ¤¤¢¤ë¤Î¤ËÁª¼ê¤ËÀÕÇ¤Å¾²Ç¤¹¤ë¿Í¤¬¤Þ¤¿¼¡¤â·è¤á¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡©¡Õ
¡¡¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÔËÜÅö¤Ë¼ºÎé¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Õ¤ÈÅìÌî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Õ¤ì¤¿¡£X¤Ç¤Ï¡¢ÇÏ±»»Ù»ý¤ÎÅê¹Æ¤¬°µÅÝÅª¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡ÔÂ³ÅêÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡º¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¶»¤¬¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡ª¥¨¥Ö¥ê¥óÁª¼ê¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ë¤ÏÇï¼ê¤Ç¤¹¡¡ÎÉ¿´¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤´ÂàÇ¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¤³¤Î»ö¤Ç¥¨¥Ö¥ê¥ó¤ÎÁª¼êÀ¸Ì¿¤òÃÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê»ö¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Õ
¡ÔÁ´¤¯¤ª°ÎÊý¤ÎÌµÇ½¤Ö¤ê¤Ï¹ó¤¤¤Ê¡£ ¥¨¥Ö¥ê¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¼ºÎé¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Õ
¡¡X¾å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤òÁí³ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÔÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ï¡¡¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â¡¡¶¨²ñ¤¬¹ÅÄ¾²½¡¢Íø¸¢²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¡Áª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÀ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡¡¸¶ÅÀ¤Ë¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£