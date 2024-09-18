Èþµ®¤¸¤å¤ó»Ò¡¢ÅÎ¤³¤Î¤ß¤Î¸å²¡¤·¤ÇÍÎ³Ú½éÄ©Àï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Ëå¤ËÇØÃæ²¡¤µ¤ì¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÈþµ®¤¸¤å¤ó»Ò¡Ê50¡Ë¤ÈÅÎ¤³¤Î¤ß¡Ê35¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎCOTTON CLUB¤Ç¡ØÈþµ®¤¸¤å¤ó»Ò¡õÅÎ¤³¤Î¤ß ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Èþµ®¤Ï½é¤Î±Ñ¸ì¤Î¶Ê¤Ë¡ÖÀÄ¤¶¤á¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÎ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ªÂ·¤¤¤Îé¬é¯ÊÁÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Èþµ®¤¸¤å¤ó»Ò¡õ·Ë¤³¤ÎÈþ
¡¡Èþµ®¤ÈÅÎ¤Ï¡¢Æ±¤¸¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»¥ËÚ¤äÂçºå¤Ç¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²»³ÚÉ½¸½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢±é²Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Èþµ®¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉáÃÊÁ´¤¯²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤²Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ï1¶Ê¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ß¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½é¤Î±Ñ¸ì¤Î²Î¤âÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢ ¤Û¤ó¤È¤ËËèÆüËèÆüÆ¬¤ÎÃæ¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡ÅÎ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï½éÄ©Àï¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ Âç¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÈò¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢È¿ÂÐ¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈþµ®¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¸ì ¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¡ØÀäÂÐ¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¡¢±Ñ¸ì¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤Ëå¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢»ä¤â±Ñ¸ì¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤¬ÀÄ¤¶¤á¤Æ¤ë´é¸«¤Æ¡¢¡ØÀäÂÐ2¿Í¤Ê¤é¡ª¡Ù¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ªÂ·¤¤¤Îé¬é¯ÊÁÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Èþµ®¤¸¤å¤ó»Ò¡õ·Ë¤³¤ÎÈþ
¡¡Èþµ®¤ÈÅÎ¤Ï¡¢Æ±¤¸¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»¥ËÚ¤äÂçºå¤Ç¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²»³ÚÉ½¸½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢±é²Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÎ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï½éÄ©Àï¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ Âç¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÈò¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢È¿ÂÐ¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈþµ®¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¸ì ¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¤¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¡ØÀäÂÐ¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¡¢±Ñ¸ì¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤Ëå¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢»ä¤â±Ñ¸ì¤Ç´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤¬ÀÄ¤¶¤á¤Æ¤ë´é¸«¤Æ¡¢¡ØÀäÂÐ2¿Í¤Ê¤é¡ª¡Ù¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£