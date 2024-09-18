À¤³¦´ð½à¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ª½Ð¸ý¿ò¿ÎÇÀ±à¡ÖÍµ¡ºÏÇÝÊÆ¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
½Ð¸ý¿ò¿ÎÇÀ±à¤Ï¡¢Íµ¡ºÏÇÝÊÆ¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡£
½Ð¸ý¿ò¿ÎÇÀ±à¡ÖÍµ¡ºÏÇÝÊÆ¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
½Ð¸ý¿ò¿ÎÇÀ±à¤Ï¡¢Íµ¡ºÏÇÝÊÆ¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î6Æü(¶â)¤Ë³«»Ï¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢³«»Ï1ÆüÌ¤Ëþ(18»þ´Ö28Ê¬)¤ÇÌÜÉ¸¶â³Û150Ëü±ß¤òÃ£À®¡£
¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢Ëè·î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¤¬ÆÏ¤¯¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê5kg¡ß12ÂÞ¡×¤Ç¤¹¡£
¢£À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤ÎÍµ¡ÇÀ¶È¤Î¸½¾õ
°ìÈÌÅª¤ËÆüËÜ¤ÎÇÀºîÊª¤Ï¡ÖÉÊ¼Á¤¬¹â¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÇÀÌô¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼Â¤Ï¸å¿Ê¹ñ¤Ç¤¹¡£
¡¦²¤½£¡§Íµ¡ÇÀ»ºÊª¤Î³ä¹ç¤¬4¡Á5³ä
¡¦´Ú¹ñ¡§³Ø¹»µë¿©¤Ø¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºàÆ³Æþ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£
¥½¥¦¥ë»Ô¤Ç¤Ï2021Ç¯¤«¤éÌó1300¹»¤Ç¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯µë¿©¤òÌµ½þÄó¶¡
¡¦ÆüËÜ¡§
- Íµ¡ÇÀ¶È¤ÎºîÉÕÌÌÀÑ¤Ï¤ï¤º¤«0.5¡ó
- ÇÀÌô»ÈÍÑÎÌ¤ÏÀ¤³¦1¡Á2°Ì¤òÁè¤¦(1°Ì¤ÏÃæ¹ñ)
- 99¡ó°Ê¾å¤ÎÇÀ»ºÊª¤¬ÇÀÌô¤ò»ÈÍÑ
- ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÍµ¡ÇÀ¶ÈÌÌÀÑ¤ò25¡ó(100Ëüha)¤Ë¹â¤á¤ëÌÜÉ¸¤òÀßÄê
¢¨½ÐÅµ¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡ÖÍµ¡ÇÀ¶È¤ò¤á¤°¤ë»ö¾ð¡×(ÎáÏÂ4Ç¯7·î)
¢£ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÃ´¤¤¼êÉÔÂ
¡¦¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ÎÁý²Ã
¡¦ÇÀÌô¤ä½üÁðºÞ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤ä´Ä¶ÇË²õ¤Î·üÇ°
¡¦¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤ÎÄã²¼
¢£Íµ¡ºÏÇÝ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
1. ÅÚ¤Å¤¯¤ê¡§°ð´¢¤ê¸å¤Î¥ï¥é¤È°ð³ô¤òÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤¹¤¹þ¤ßÈùÀ¸Êª¤ò»¶ÉÛ
2. ÉÄ¤Î½àÈ÷¡§ÇÀÌô¤ò»È¤ï¤º¡¢60ÅÙ¤Î¤ªÅò¤Ë¤è¤ë²¹Åò¾ÃÆÇ¤ò¼Â»Ü
3. Âå¤«¤¡¡¡§·ò¹¯¤Ë°é¤Ã¤¿ÉÄ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±
4. ½üÁð¡¡¡¡¡§¼ê²¡¤·½üÁðµ¡¤ä¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëÃúÇ«¤Ê½üÁð
½üÁð¤Î¹©É×¡§
Íµ¡ºÏÇÝ¤Ç¤Ï½üÁðºÞ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»¨Áð¤È¤ÎÆ®¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄ¿¢¤¨¸å¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤Þ¤À»¨Áð¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¼ê²¡¤·½üÁðµ¡¤ä¾èÍÑ½üÁðµ¡¤òÁö¤é¤»¤Æ¡¢°ð¤¬»¨Áð¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½üÁð¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÁð¤¬À¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êºî¶È¤ÇÃúÇ«¤ËÁð¼è¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Íµ¡ºÏÇÝÊÆ¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¤ªÊÆ¡×À¸»ºÎÌ¿ä°Ü¡§
2023Ç¯¡§4¥È¥ó(ºîÉÕÌÌÀÑ1.5¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë)
2024Ç¯¡§6¥È¥ó(ºîÉÕÌÌÀÑ2¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë)
2025Ç¯¡§30¥È¥ó(ºîÉÕÌÌÀÑ10¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë)Í½Äê
¢£ÃÏ°è¹×¸¥¡§»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë
½Ð¸ý¿ò¿ÎÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤òÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÊÝ°é±à¤ä»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ê¤É¤Ë¡¢¤ªÊÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇÀ»ºÊª¤äÌîºÚ¤ÎÉÄ¤Ê¤É¤ò´óÂ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î»ÜÀß¤ËÍµ¡ºÏÇÝÊÆ¤äÇÀ»ºÊª¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¢¤Ã¤¿¤«¥¯¥é¥Ö(»Ò¤É¤â¿©Æ²)
¡¦¤Õ¤¡¤ß¤ê¡¼´ðÃÏ(»Ò¤É¤â¿©Æ²)
¡¦¤Õ¤ë¤Õ¤ë¥¥Ã¥Á¥ó(³ØÀ¸¿©Æ²¡¿»Ò¤É¤â¿©Æ²)
¡¦ÈþÉÍÄ®Î©ÉÛÅÚÊÝ°é½ê
¡¦ÈþÉÍÄ®Î©Ìî´ÖÊÝ°é½ê
¡¦ÈþÉÍÄ®Î©¾åÌî´ÖÊÝ°é½ê
¡¦ÈþÉÍÄ®Î©²ÏÏÂÊÝ°é½ê
¡¦ÈþÉÍÄ®Î©±üÅÄÊÝ°é½ê
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¾ÜºÙ
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://camp-fire.jp/projects/view/779315
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§ ¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡ªÆüËÜÃæ¤Î¤ªÊÆ¤ò¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡×
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2024Ç¯9·î6Æü(¶â)¡Á10·î20Æü(Æü)
ÌÜÉ¸¶â³Û¡¡¡¡¡¡¡§ 150Ëü±ß(9·î7Æü¤ËÃ£À®)
»ÈÅÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÇÀ¶Èµ¡³£(¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¢ÅÄ¿¢¤¨µ¡¡¢¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤Ê¤É)¤Î¹ØÆþ¡¢
ÇÀÃÏ¤ÎÄÂ¼ÚÈñ
¥ê¥¿¡¼¥ó¡¡¡¡¡¡¡§ Íµ¡ºÏÇÝÊÆ¡¢ÌîºÚ¥»¥Ã¥È¡¢¿åÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¸¢¤Ê¤É1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ê¥¿¡¼¥óÉÊ(¶â³Û¥Ù¡¼¥¹)
¡¦Ëè·î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¤¬ÆÏ¤¯¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê5kg¡ß12ÂÞ¡×(¸ÂÄê10Ì¾¡¿ºß¸Ë¤Ê¤·)
¡Ú½Ð¸ý¿ò¿ÎÇÀ±à¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê5kg¤òËè·î1²ó¡ßÇ¯´Ö(12²ó)¡Û
ºÏÇÝ´ü´ÖÃæ¡¢ÇÀÌô¤ä²½³ØÈîÎÁ¡¢½üÁðºÞ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë°é¤Æ¤¿¤ªÊÆ¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post À¤³¦´ð½à¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ª½Ð¸ý¿ò¿ÎÇÀ±à¡ÖÍµ¡ºÏÇÝÊÆ¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È appeared first on Dtimes.