¡Ö¥´¥ß½¦¤¤¡×¡ß¡Ö´Ñ¸÷Î¹¹Ô¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡ªÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸ÁªÈ´¥´¥ß½¦¤¤¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëin ¶­¹Á

2024年11月16日(土)、鳥取県境港市新屋町で、日本初※となる「全日本学生選抜ゴミ拾いフェスティバルin 境港」を開催します。

全日本学生選抜ゴミ拾いフェスティバルin 境港

日時 :2024年11月16日(土)【予備日:11月23日(土)】

場所 :鳥取県境港市新屋町 境港公共マリーナ付近砂浜

主催 :一般社団法人EDA

(Environmental Development Association:環境育成協会)

事務局:株式会社ASURX(アシュリックス)

参加費:無料

※応募者多数の場合、選抜試験を開催。

成績優秀者に交通費の補助を予定しています。

後援 :TSKさんいん中央テレビ、新日本海新聞社、山陰中央新報社、境港市、

鳥取県、環境省中国四国地方環境事務所

※後援は、決定次第、随時公式SNS(X、Instagram)に追加します。

2024年11月16日(土)、鳥取県境港市新屋町で、日本初※となる「全日本学生選抜ゴミ拾いフェスティバルin 境港」を開催。

このイベントは、全国の大学生、短大生、 専門学校生、そして専門職大学生の所属生が対象です。

参加学生たちは、鳥取県西端部にある弓ヶ浜半島海岸沿いのゴミ拾いを競いながら環境保全と地域活性化を考え、さらに地元を観光するとともに市民と交流しながら関係人口も深めるという“一石三鳥”の企画です。

【開催地:鳥取県境港市について】

境港(さかいみなと)市は、鳥取県の西部に位置する日本海に面した港町です。

日本を代表する漫画家・水木しげるさんの出身地として知られ、全国に先駆けて漫画を使った地域活性化に取り組み、成功した街です。

市内には妖怪のブロンズ像が並ぶ「水木しげるロード」があり、多くの観光客でにぎわいます。

水木しげるさん夫妻を題材にした、NHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」が放送された2010年には、境港市の人口約3万5千人の100倍を超える約372万人の観光客が訪れたことで大きく注目を集めました。

また、「境夢みなとターミナル」には、国内外から多くのクルーズ船が来航し、米子鬼太郎空港は山陰で唯一の国際定期便「米子〜ソウル便」も就航しており、世界から多くの観光客が訪れています。

境漁港は国内有数の水揚げ量を誇る漁港で、年間を通じて新鮮な魚介類が水揚げされ、特にカニの水揚げ量は日本一を誇ります。

【他のゴミ拾いイベントとの違いについて】

本企画は単なるゴミ拾いではなく、競技としての要素を取り入れていることです。

応募者が多数の場合、参加者は、環境やSDGs、境港市に関する問題を含めた選抜試験を受験し、合格した学生がゴミ拾いのスキル環境とSDGsの知識を競い合います。

様々な評価軸のもと、上位チームを決定して表彰します。

競技性と環境保全、地域貢献を組み合わせたこのイベントは、参加者にとっても刺激的で充実した経験ができることを目指します。

【応募について】

参加者は全国の大学生、短大生、専門学校生、専門職大学の所属生を対象とし、3人1組での応募になります。

応募者多数の場合は、選抜試験を経て上位者が参加となります。

上位チームには、交通費を補助をする予定です。

当日は、境港市内を観光した後、公共マリーナから美保湾展望台までのゴミ拾いに挑戦します。

ボランティアとして関わる、地元の方と一緒にゴミ拾いを行い、地域との交流も深めます。

競技終了後、閉会式で最優秀チームを表彰します。

応募は、公式HPの申込フォームにて9月19日(木)9:00から受付を開始します。

全日本学生選抜ゴミ拾いフェスティバルin 境港公式HP: https://gomi-fes.com/

スポンサーの応募フォーム: https://gomi-fes.com/

※お問い合わせフォームからご連絡ください。

【当日スケジュール】

10:45 境港公共マリーナ到着・開会式

11:00〜12:00 境港市観光

12:00〜13:00 昼食(境港公共マリーナ)

13:00〜15:00 「全日本学生選抜ゴミ拾いフェスティバルin 境港」

15:00〜15:30 閉会式・表彰

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ゴミ拾い」×「観光旅行」がテーマ!全日本学生選抜ゴミ拾いフェスティバルin 境港 appeared first on Dtimes.