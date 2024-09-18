¹ñÆâ½é¤Î»î¤ß¡¡Æ°Êª±àÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥é¥¤¥Á¥ç¥¦£·±©¡¡Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤Ø¡¡¿Í¤Î¼ê¤Ç°é¤Æ¤¿¥é¥¤¥Á¥ç¥¦¤òÌîÀ¸¤ËÌá¤¹
´Ä¶¾Ê¤ÏÆ°Êª±à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥é¥¤¥Á¥ç¥¦7±©¤ò17Æü¡¢Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Î¼ê¤À¤±¤Ç°é¤Æ¤¿¥é¥¤¥Á¥ç¥¦¤òÌîÀ¸¤ËÌá¤¹¡¢¹ñÆâ½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£
±¿¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÄ®»Ô¤ÈÆÊÌÚ¸©¤ÎÆ°Êª±à¤Ç7·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿7±©¤Ç¤¹¡£Æ°Êª±à°é¤Á¤Î¿Æ¤¬À¸¤ó¤ÀÍñ¤ò¿Í¹©¤Õ²½¤µ¤»¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÍè¡¢Êì¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°Ä²Æâ¡¢¤ªÊ¢¤ÎºÙ¶Ý¤òÊ´Ëö¤Ë¤·¤ÆÍ¿¤¨¡¢ÌîÀ¸²¼¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤á¤É¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÄ®»³³ÙÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢¿¦°÷¤¬ÃÊ¥Üー¥ë¤Ë¤Ò¤Ê¤òÆþ¤ìÃæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿¤Ð¤ì¤¿7±©¤ÏÃæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÌÚÁ¾¶ð¥±³Ù¶á¤¯¤Î¥±ー¥¸¤Ë¼ýÍÆ¤·1½µ´Ö¤Û¤ÉÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¸å¡¢ÌîÀ¸¤ËÊÖ¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£