ÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¤Ç¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡¢»Ò¤É¤â4¿ÍÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì»àË´ ¥Ê¥ß¥Ó¥¢
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¢¥Õ¥ê¥«ÆîÉô¥Ê¥ß¥Ó¥¢ËÌÅìÉô¥¶¥ó¥Ù¥¸¡ÊZambezi¡Ë½£¤Ç16Æü¡¢¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿3¡Á6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â4¿Í¤¬¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎäÅà¸Ë¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬17Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½£·Ù»¡¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥·¥ì¥í¡ÊAndreas Shilelo¡Ë»á¤ÏAFP¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÎäÅà¸Ë¤Ë¤Ï³°¤«¤é¤·¤«³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö4¿Í¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ìÃâÂ©¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿
¡¡2¿Í¤ÏÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¤Ç»àË´¡¢»Ä¤ë2¿Í¤Ï°Õ¼±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Çµß½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡È¯¸«¼Ô¤Ï4¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Ç¡¢¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤Â©»Ò¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥É¥¤¥Ä¡¢¿¢Ì±ÃÏ¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Ç¤Î¡Ö¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡×½é¤á¤ÆÇ§¤á¤ë¡Ê2021Ç¯¡Ë
¡¦ÃÏÊýÁª¤Ç¡Ö¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥é¡¼¡×»á¤¬ÅöÁª¡¢¥Ê¥ß¥Ó¥¢
¡¦¤ª¤«¤æ¤Ç¿©ÃæÆÇ¤«¡¢15¿Í»àË´ ¥Ê¥ß¥Ó¥¢
¡¡Æ±½£·Ù»¡¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥·¥ì¥í¡ÊAndreas Shilelo¡Ë»á¤ÏAFP¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÎäÅà¸Ë¤Ë¤Ï³°¤«¤é¤·¤«³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö4¿Í¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ìÃâÂ©¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿
¡¡2¿Í¤ÏÎäÅà¸Ë¤ÎÃæ¤Ç»àË´¡¢»Ä¤ë2¿Í¤Ï°Õ¼±¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Çµß½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡È¯¸«¼Ô¤Ï4¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Ç¡¢¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤Â©»Ò¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥É¥¤¥Ä¡¢¿¢Ì±ÃÏ¥Ê¥ß¥Ó¥¢¤Ç¤Î¡Ö¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡×½é¤á¤ÆÇ§¤á¤ë¡Ê2021Ç¯¡Ë
¡¦ÃÏÊýÁª¤Ç¡Ö¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥é¡¼¡×»á¤¬ÅöÁª¡¢¥Ê¥ß¥Ó¥¢
¡¦¤ª¤«¤æ¤Ç¿©ÃæÆÇ¤«¡¢15¿Í»àË´ ¥Ê¥ß¥Ó¥¢