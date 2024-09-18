¡ÚÂç·¿¤ÎÂæÉ÷14¹æ¡ÛÈæ³ÓÅªÁá¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡¡²Æì¤Ë¡È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡É¤ËÀÜ¶á¡ÚÍ½Êó»Î²òÀâ¡Û
Âç·¿¤ÎÂæÉ÷14¹æ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦Í¼Êý¤«¤éº£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ²ÆìËÜÅç¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Æì¤È¶å½£ÆîÉô¡¢±âÈþ¤Ç¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âç·¿¤ÎÂæÉ÷14¹æ¤Ï¡¢Æî¤Î³¤¾å¤Ë¤¢¤ëÂæÉ÷¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦Í¼Êý¤«¤éº£Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²Æì¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢²Æì¤Ç¤ÏµÞ¤Ë±«¤ÈÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡¢²Æì¤È±âÈþ¤Ç30¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¾å¤Ï6¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÂç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¹Ä«¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢²Æì¤Ç150¥ß¥ê¡¢¶å½£ÆîÉô¤È±âÈþ¤Ç120¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¤ÏËþ·î¤Ç¡¢ÂçÄ¬¤Ë¤è¤êÄ¬°Ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë±Æ¶Á¤ÈÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¤µ¤é¤ËÄ¬°Ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³¤´ß¤ä²Ï¸ýÉÕ¶á¤ÎÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤Ï¹âÄ¬¤Ë¤è¤ë¿»¿å¤ä´§¿å¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ï´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢È¯Íë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¤Ê¤É´ØÅì¤Ï¡¢Å·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¡¢Íë±À¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£