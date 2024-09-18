»°É©3¼Ò¤Ë²áÂÕ¶â·×5²¯±ß¡¡Æü¾Ú¶¨¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤ÎÌµÃÇ¶¦Í
¡¡ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¤Ï18Æü¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÌ¤¸ø³«¾ðÊó¤ò¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÌµÃÇ¶¦Í¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤È·ÏÎó¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò2¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢²áÂÕ¶â·×5²¯±ß¤ò²Ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²áÂÕ¶â¤ÎÆâÌõ¤Ï»°É©UFJ¶ä¤¬2²¯5ÀéËü±ß¡¢»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¤¬2²¯±ß¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼MUFG¾Ú·ô¤¬5ÀéËü±ß¡£
¡¡Æü¾Ú¶¨¤Ï¡¢3¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÅ¬Àµ¤Ê¶ÈÌ³±¿±Ä¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÂÖÀª¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¶âÍ»Ä£¤Ï6·î¡¢3¼Ò¤Ë¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥ª¡¼¥ëµ¬À©¡×¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£