À¼Í¥¡¦¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò¡¡Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡ÖÍèÇ¯¤ÎÅßº¢¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¡×¡¡É×¤ÏÀ¼Í¥¡¦Á°ÌîÃÒ¾¼
À¼Í¥¤Î¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬18Æü¡¢Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÍèÇ¯¤ÎÅßº¢¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½ºß¤Ï°ÂÄê´ü¤ò·Þ¤¨¡¢Æü¡¹ÂÎÄ´ÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª»Å»ö¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÌµ»ö¤Ë»º¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¾¾¤µ¤ó¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Îã¸±¡¿¿´õÌò¤ä¡¢¡ØÈ¾ÍÅ¤ÎÌëºµÉ±¡Ù¤Î¤»¤Ä¤ÊÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡£¡ØÂè½½Ï»²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ç½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤ËÀ¼Í¥¤ÎÁ°ÌîÃÒ¾¼¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2023Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£