¸©Æâ¤Î·Êµ¤È½ÃÇ¡Ö´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¡×15¤«·îÏ¢Â³¿ø¤¨ÃÖ¤¡¡¿Í¼êÉÔÂ ¡È´±Ì±Ï¢·È¤Î»Üºö¡É É¬Í×¤È¹Í¤¨¼¨¤¹¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÆüËÜ¶ä¹ÔÄ¹ºê»ÙÅ¹¤Ï¸©Æâ¤Î·Êµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢15¤«·îÏ¢Â³¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¶ä¹ÔÄ¹ºê»ÙÅ¹¤¬¸øÉ½¤·¤¿ 9·î¤Î¡Ö¶âÍ»·ÐºÑ³µ¶·¡×¡£
´Ñ¸÷¤Ï²óÉü¤¬Â³¤¡¢¸ø¶¦Åê»ñ¤â²óÉü¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÊª²Á¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î·Êµ¤È½ÃÇ¤Ï¡Ö´Ë¤ä¤«¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢15¤«·îÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè·î³«¶È¤¹¤ëÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÆ£ ¿¿»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¡¢¼þÊÕ¤â´Þ¤á¤¿½¸µÒ¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ«Î¸¤â¼¨¤·¡¢´±Ì±¤¬Ï¢·È¤·Æ¯¤¼ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë»Üºö¤¬É¬Í×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£