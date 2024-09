銀座三越は、10月2日から14日まで『Hello Kitty 50th Anniversary Market』を開催する。サンリオのキャラクター・ハローキティの50周年を記念したイベント限定アイテムやフォトスポットが登場。また「サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」を同時開催する。同イベントではキティ&サンリオキャラクターグッズが大集合。約1000点のバラエティ豊かなラインアップがそろう。また期間中、対象店舗にて商品を3300円以上購入した先着1000人に、限定デザインの「スタンド アップカード」が1枚プレゼントされる。さらに、会場内に限定のフォトスポットが登場。50周年記念のお祝いに、一緒に写真を撮ることができる。(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650985