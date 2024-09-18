¡ØPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë¡Ù¡È¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¥ã¥é¥á¥ë¡É´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä ¡¡¡ÈÆü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ìÔÂô¡É¤Ë¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼
¡¡¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¾å¼Á¤Ê¥Ð¡¼¥¢¥¤¥¹¡ØPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë¡Ù¤«¤é¡ØPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë ¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ù¤ò9·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥ë¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹È»ç¿§¤Î¡É¥ë¥Ó¡¼¥Ù¥ê¡¼¡ÉÌ£¡¢ÃÇÌÌ¤â
¡¡¡ØPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë ¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ù¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Ï¥í¥ì¡¼¥Ì»º¤Î´ä±ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È´Å¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6ËÜÆþ¤ê¤Ç550±ß(ÀÇÊÌ)¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥ë¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹È»ç¿§¤Î¡É¥ë¥Ó¡¼¥Ù¥ê¡¼¡ÉÌ£¡¢ÃÇÌÌ¤â
¡¡¡ØPARM¡Ê¥Ñ¥ë¥à¡Ë ¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ù¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥¤¥¹¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Ï¥í¥ì¡¼¥Ì»º¤Î´ä±ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È´Å¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6ËÜÆþ¤ê¤Ç550±ß(ÀÇÊÌ)¡£