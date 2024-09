ºÁÁµ¤È¥Þ¥¯¥í¥ÓÎÁÍý¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡ªÐÇÆü°Ã¡ÖÍÜÀ¸¤´¤Ï¤ó¹ÖºÂ¡×

円覚寺山内『佛日庵』では、養生ごはん研究家の松丘 彩楽(まつおか さら)さんを迎え、「坐禅・マクロビオティック(マクロビ)講義・お食事」を楽しめる講座を2024年9月28日(土)に開催します。

佛日庵「養生ごはん講座」

日時 : 2024年9月28日(土)14:00〜17:00

場所 : 神奈川県鎌倉市山ノ内434番地

臨済宗大本山円覚寺山内『佛日庵』

電話番号: 0467-25-3562

駐車場 : なし(近隣に有料駐車場あり)

HP : http://www.butsunichian.com/

参加費用: 通常:8,800円、初回の方に限り:4,400円

円覚寺山内『佛日庵』では、養生ごはん研究家の松丘 彩楽(まつおか さら)さんを迎え、「坐禅・マクロビオティック(マクロビ)講義・お食事」を楽しめる講座を2024年9月28日(土)に開催。

マクロビとは、がんになるのが珍しかった時代の日本の伝統的な食事がもとになっており、特別に難しいものではありません。

健康長寿のための考え方・食事法ともいえ、細胞の若返りのために実践する方、ダイエット目的で続ける方と、老若男女どなたにでも身近なものです。

■養生ごはん講座=「坐禅・マクロビ講義・お食事」の内容

【坐禅】

円覚寺山内『佛日庵』にて、住職の高畠 宗一(たかはたけ そういつ)が坐禅を行います。

最初に、禅にまつわる食のお話、般若心経を大きな声で唱えるなどしてリラックスとストレス発散を行います。

続いて、坐禅の説明をした後に、坐禅を開始します。

畳に座ってのご参加、椅子でのご参加、両方可能です。

※14時から約60分。

自分と向き合う静かな時間は貴重です。

休憩約10分

【マクロビ講義】

次に本講義と料理を担当する、養生ごはん研究家の松丘 彩楽さんが、マクロビオテックとは何か、説明。

キーワードは「一物全体」「身土不二」「陰陽調和」など。

バランスのとれた中庸の食事などについて学びます。

また、体には木・火・土・金・水の5つの要素があるというマクロビの陰陽五行(いんようごぎょう)説、顔のシワから体の状態を探る望診断(ぼうしんだん)にも触れる予定です。

※15時頃から約30分。

自分の体の状態を知り、いたわる方法を知ることができます。

【お食事】

二十四節季の養生ごはんが楽しめます。

玄米、野菜、豆類など農薬や化学肥料に頼らない自然に近い環境でつくられた食材で、その生命力をとり入れることができるようなメニューです。

動物性食材、小麦粉、砂糖不使用。

デザート含む全10品、お抹茶付き。

一部、禅寺ならではの持鉢(じはつ。禅宗の修行僧が使用する器)に盛りつけ。

※15時半頃から約60分。

メニューは『北鎌倉おむすび庵』のプロデューサーであり、鎌倉の『馳走かねこ』の店主、金子 辰之も監修。

以上、トータルで2時間半〜3時間を予定しています。

■お問合わせ&予約

『佛日庵』寺庭/『北鎌倉おむすび庵』 広報・高畠 薫

電話番号 : 0467-55-8134 (北鎌倉おむすび庵)

詳細URL : https://zen-macrobi.hp.peraichi.com/butsunichian

