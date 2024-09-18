リリース情報





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通常盤[CD] 通常盤[CD]

2ndフルアルバム『BOY &GIRLS』2024年10月9日(水)リリース・初回限定盤A [CD+DVD(A)] VIZL-2350 税抜価格： \4,500 + 税・初回限定盤B [CD+DVD(B)] VIZL-2351 税抜価格： \4,500 + 税・通常盤[CD] VICL-65996 税抜価格：\3,000 + 税・VICTOR ONLINE STORE限定セット[CD + DVD (A)+GOODS] 税抜価格： \7,000 + 税・VICTOR ONLINE STORE限定セット[CD + DVD (B)+GOODS] 税抜価格： \7,000 + 税※初回限定盤A/Bオリジナルグッズとしてミニハーモニカ、折りポスターを付属した特殊パッケージのVICTOR ONLINE STORE限定盤。※本商品はVICTOR ONLINE STORE限定の予約販売商品となります※本商品は数に限りがございますため、発売日前であっても予定数に達し次第、予約・販売終了となります。予めご了承ください。※本商品は、2024年10月9日（水）より順次お届けを予定しております。※本商品は、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。商品ページ(予約詳細)： https://www.yangskinny.com/discography/detail/3563/[CD収録内容]・愛すべき日々よ・雪月花・ベランダ feat. 戦慄かなの・精神ロック・プレイボーイシンドローム・不純愛ラブストーリー・禁断症状・死ぬまでに俺がやりたいこと(他、全14曲予定/曲順未定)[初回限定盤A / VICTOR ONLINE STORE限定盤A 付属DVD収録内容]「ヤンスキ春の野音祭り 東京編 Live at 日比谷野外音楽堂 2024.05.06」(約100分収録予定)[初回限定盤B / VICTOR ONLINE STORE限定盤B付属DVD収録内容]「"老いてもヤングスキニーツアー vol.3" 2度あることは3度ある編 LIVE & DOCUMENT」(約85分収録予定)