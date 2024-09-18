ヤングスキニー、人気曲をリミックス「ベランダ feat. 戦慄かなの - maeshima soshi Remix」配信リリース
ヤングスキニーが、2月に配信リリースした「ベランダ feat. 戦慄かなの」のリミックス「ベランダ feat. 戦慄かなの - maeshima soshi Remix」を配信リリースした。
「ベランダ feat. 戦慄かなの」は、客演にアイドル・モデルとして活躍中の戦慄かなのを迎えたチルポップナンバー。TikTokではテンポとピッチを上げたsped upバージョンを使用した動画が多数投稿されたことで人気に火がつき、YouTubeで公開したミュージックビデオは再生数が600万再生を超え、ストリーミングチャート上位にランクイン、さらにはテレビ歌唱出演も果たすなどヤングスキニーの代表曲の一つだ。
リリース情報
2024年9月18日(水)リリース
配信URL：https://jvcmusic.lnk.to/ys_Veranda_msremix
リリース情報
初回限定盤A [CD+DVD(A)]
初回限定盤B [CD+DVD(B)]
通常盤[CD]
2024年10月9日(水)リリース
・初回限定盤A [CD+DVD(A)] VIZL-2350 税抜価格： \4,500 + 税
・初回限定盤B [CD+DVD(B)] VIZL-2351 税抜価格： \4,500 + 税
・通常盤[CD] VICL-65996 税抜価格：\3,000 + 税
・VICTOR ONLINE STORE限定セット[CD + DVD (A)+GOODS] 税抜価格： \7,000 + 税
・VICTOR ONLINE STORE限定セット[CD + DVD (B)+GOODS] 税抜価格： \7,000 + 税
※初回限定盤A/Bオリジナルグッズとしてミニハーモニカ、折りポスターを付属した特殊パッケージのVICTOR ONLINE STORE限定盤。
※本商品はVICTOR ONLINE STORE限定の予約販売商品となります
※本商品は数に限りがございますため、発売日前であっても予定数に達し次第、予約・販売終了となります。予めご了承ください。
※本商品は、2024年10月9日（水）より順次お届けを予定しております。
※本商品は、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。
商品ページ(予約詳細)： https://www.yangskinny.com/discography/detail/3563/
[CD収録内容]
・愛すべき日々よ
・雪月花
・ベランダ feat. 戦慄かなの
・精神ロック
・プレイボーイシンドローム
・不純愛ラブストーリー
・禁断症状
・死ぬまでに俺がやりたいこと
(他、全14曲予定/曲順未定)
[初回限定盤A / VICTOR ONLINE STORE限定盤A 付属DVD収録内容]
「ヤンスキ春の野音祭り 東京編 Live at 日比谷野外音楽堂 2024.05.06」
(約100分収録予定)
[初回限定盤B / VICTOR ONLINE STORE限定盤B付属DVD収録内容]
「"老いてもヤングスキニーツアー vol.3" 2度あることは3度ある編 LIVE & DOCUMENT」
(約85分収録予定)
ライブ・イベント情報
10月19日(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 開場16:00/開演17:00
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
10月21日(月) 大阪・オリックス劇場 開場18:00/開演19:00
[info] Greens (06-6882-1224 平日 12:00-18:00)
10月27日(日) 名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール 開場17:00/開演18:00
[info] サンデーフォークプロモーション (052-320-9100 全日 12:00-18:00)
11月9日(土) 新潟・新潟県民会館 開場17:00/開演18:00
[info] FOB新潟 (025-229-5000 平日 11:00-17:00)
11月17日(日) 高松・サンポートホール高松・大ホール 開場16:30/開演17:30
[info] DUKE (087-822-2520 平日 11:00〜17:00)
11月21日(木) 広島・JMSアステールプラザ 大ホール開場18:00/開演19:00
[info] YUMEBANCHI(広島) (082-249-3571 平日 12:00〜17:00)
11月22日(金) 福岡・福岡市民会館 開場17:30/開演18:30
[info] キョードー西日本 (0570-09-2424 11:00-15:00(日祝以外))
11月26日(火) 東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場17:30/開演18:30
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
11月27日(水) 東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場17:30/開演18:30
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
11月30日(土) 仙台・トークネットホール仙台 開場16:30/開演17:30
[info] G.I.P (https://www.gip-web.co.jp/t/info(お問い合わせフォーム))
12月3日(火) 札幌・カナモトホール（札幌市民ホール） 開場18:00/開演19:00
[info] SMASH EAST (011-261-5569 平日 12:00〜18:00)
12月14日(土) 山梨・ふじさんホール 開場17:00/開演18:00
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
[チケット情報]
前売 6,000円(税込)
※全席指定 / 未就学児入場不可
ライブ・イベント情報
10月5日(土) 沖縄・音市場 開場17:00/開演18:00
[info] ピーエムエージェンシー(098-898-1331 平日 11:00-15:00)
w/coming soon
[info] ピーエムエージェンシー(098-898-1331 平日 11:00-15:00)
[チケット情報]
前売 4,000円(税込)
※オールスタンディング(整理番号付き) 山口公演のみ2階席指定 / 未就学児入場不可 / 各会場ドリンク代別途必要
＜一般発売＞
URL：https://l-tike.com/yangskinny/
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