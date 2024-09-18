琴音、活動5年間の集大成『成長記 〜Now＆Best（2018-2024）〜』リリース記念YouTubeライブを実施
琴音が、土ドラ『嗤う淑女』主題歌「Heaven」を含む、アルバム『成長記 〜Now＆Best（2018-2024）〜』のリリースを記念して、YouTubeライブを9月18日20時から配信する（https://youtube.com/live/unH2C-Uxx2k）。
アルバムには、多数のタイアップナンバーから、新曲や音源化を熱望されていた未発表曲まで、琴音の活動5年間の集大成となる全16曲を収録。久しぶりのYouTubeライブでは、このアルバムと関係する場所から、本人の弾き語りを中心に制作秘話のトークも楽しめる内容になる。
また、今週末からリリース記念フリーイベントもスタートする。9月21日に大阪・ヨドバシカメラ マルチメディア梅田2階LINKS広場、9月23日に神奈川・川崎LA CITTADELLA中央噴水広場、10月5日に新潟・蔦屋書店長岡新保店テラス、蔦屋新潟万代 sharelounge（新潟は2か所）で開催。いずれも会場でCD購入者を対象としたサイン会も行われる。
BARKSでは、琴音の深部に迫るインタビュー記事を展開中。こちらもぜひ読んでほしい。
◆琴音 インタビュー
リリース情報
[発売日] 2024年9月18日（水）
＜DICS-1＞
01．Heaven（東海テレビ・フジテレビ系全国ネット 土ドラ「嗤う淑女」主題歌（新曲））
02．image ※新曲
03．多面体 ※新曲
04．Wrong ※新曲
05．夜明け前 ※新曲
06．狭いソラ ※新曲
07．君に（「資生堂アネッサ ドラえもんデザイン CM」楽曲）
08．ライト（東北電力TVCM曲）
09．Brand New World（アニメ映画「金の国 水の国」 劇中歌）
10．君は生きてますか（フジテレビ系月9ドラマ「ナイト・ドクター」オリジナルナンバー）
11．Hands（『ライザのアトリエ 2〜失われた伝承と秘密の妖精〜』エンディングテーマ）
12. 白く塗りつぶせ（テレビ東京系ドラマ Biz「ハル 〜総合商社の女〜」オープニングテーマ）
13. ここにいること（デビューE.P.「明日へ」収録曲）
14. 翼をください ※カバー曲
15. 明日への手紙 ※カバー曲
16. 成長記 ※新録曲
＜DISC-2＞
「琴音 Live 2023 -君に-」 (あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール [2023/7/6])
01. 優しい予感
02. ここにいること
03. しののめ
04. ラブレター
05. 君は生きてますか
06. あなたのようになるために
07. ライト
08. Brand New World
09. Love Birds
10. 波と海
11. 真価論
12. 戯言〜ひとりごと〜
13. きっと愛だ
14. 音色
15. 願い
16. 君に
17. 夢物語
ライブ・イベント情報
2025/1/19(日) SUPERNOVA KAWASAKI
1st 開場15:00/開演15:30、2nd 開場18:00/開演18:30
info.HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077( 平日12:00〜18:00)
2025/1/26(日) NIIGATA LOTS
1st 開場15:00/開演15:30、2nd 開場18:00/開演18:30
info. キョードー北陸チケットセンター TEL:025-245-5100
【前売】全席指定：7,500円（税込)、U20チケット：6,000円（税込)
【前売】各会場2公演通し券 14,000円(税込)
＜チケット受付＞
オフィシャル先行：9/18(水)12:00〜9/29(日)23:59
一般発売日：2024/11/23(土)10:00〜
琴音 official site
https://jvcmusic.lnk.to/seichoki
ライブ・イベント情報
ミニライブ&CDジャケットサイン会
※ジャケットサイン会のご参加には、「サイン会参加券」が必要となります
※お買い求めいただいたCDのジャケットにサインをお入れします
2024年9月21日(土) 15：00スタート
大阪府：ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 2階LINKS広場（大阪市北区大深町1-1）
※参加方法等、詳細はこちらhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026231/68.html
2023年9月23日(月・祝) 15：00スタート
神奈川県 LA CITTADELLA中央噴水広場（川崎市川崎区小川町4-1）
※参加方法等、詳細はこちらhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026231/69.html
2024年10月5日(土) 14：00スタート
蔦屋書店長岡新保店 テラス
※参加方法等、詳細はこちらhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026231/70.html
2024年10月5日(土) 18：30スタート
蔦屋新潟万代 sharelounge
※参加方法等、詳細はこちらhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A026231/71.html
関連リンク
◆琴音 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆琴音 オフィシャルInstagram