脂肪と糖、内臓脂肪にもはたらく「からだすこやか茶 W+」が、人気TVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーション!

描き下ろしイラスト4種類を含む全8種類の「葬送のフリーレン」限定コラボボトルが展開されます☆

からだすこやか茶 W+「葬送のフリーレン」 限定コラボボトル

発売日:2024年10月7日(月)

コラボボトル種類:全8種

販売エリア:全国

食事の脂肪と糖に加えて内臓脂肪にもトリプルではたらく難消化性デキストリンを関与成分として配合した特定保健用食品(トクホ)「からだすこやか茶 W+」より、TVアニメ『葬送のフリーレン』との限定コラボボトルが数量限定で登場!

ボトルデザインは、今回のコラボレーションに合わせて描き下ろされた4種を含む全8種類です。

「からだすこやか茶 W+」は、脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにすることに加えて、内臓脂肪を減らすのを助ける3つの働きをもつ史上初のトリプルトクホのブレンド茶。

2014年の発売以来、モンドセレクション金賞を10年連続で受賞するなど、その味わいも高評価です。

毎日の食事につきまとう、本当はもうひとまわり大きなサイズのメニューを食べたいけれど悩んでやめてしまう、デザートにトッピングもしたいけれど我慢するなどの食にまつわる葛藤から解放され、自由に食事が楽しめます!

劇中で展開する“人を知るための旅路”の中でしばしば食事を楽しむシーンが描かれるTV アニメ『葬送のフリーレン』の冒険譚が、毎日の食事をおいしく楽しめる「からだすこやか茶 W+」との親和性が高いことから、今回のコラボレーションが決定しました。

『葬送のフリーレン』の「勇者パーティー」と「新パーティー」の6人のメインキャラクターをはじめとする8キャラクターを限定コラボボトルのパッケージに採用。

そのうち、主人公の魔法使い「フリーレン」と、彼女と旅をする弟子の「フェルン」、戦士の「シュタルク」、そして「フリーレン」に多大な影響を与えた勇者「ヒンメル」は、今回のコラボのために描き下ろした限定ビジュアルです!

さらに「葬送のフリーレン」の限定コラボボトルの発売に合わせて、【「食の葛藤」討伐の旅】をテーマにしたプレゼントキャンペーンも開催。

製品を購入するごとに“冒険”が進み、オリジナルストーリーを楽しめるほか、抽選でオリジナルコラボグッズが当たります。

そのほか、「葬送のフリーレン」のアニメを題材にしたオリジナル動画広告がYouTube上で流れるほか、新宿や池袋、秋葉原などのエリアで交通広告も展開予定です。

フリーレン

右手に大きなフォークを持つ「フリーレン」のパッケージ。

微笑む姿がかわいらいしいイラストは、コラボのために描き下ろされたデザインです☆

フェルン

描き下ろしイラストが楽しめる「フェルン」のかわいい限定パッケージ。

大きなフォークを手にした「フェルン」が描かれています。

シュタルク

描き下ろしイラストの「シュタルク」も、大きなフォークを手に微笑んでいます。

見ているだけで食事がおいしくなる、爽やかな笑顔がポイントです☆

ザイン

あごひげがトレードマークの僧侶「ザイン」のパッケージ。

優し気な微笑みがかっこいいパッケージボトルです!

ヒンメル

大きなフォークを持ちながらポーズをとる、勇者の「ヒンメル」

「ヒンメル」のかっこよさが際立つ、描き下ろしイラストです。

ハイター

勇者パーティーからは、僧侶の「ハイター」もラインナップ。

包容力のある「ハイター」の姿に癒やされるパッケージです☆

アイゼン

勇者パーティーからは、ドワーフの「アイゼン」も登場。

大きな斧を構えた姿がパッケージになりました。

断頭台のアウラ

愛らしい姿で人気の魔王直属の幹部「七崩賢」の1人である「断頭台のアウラ」

今回のコラボでは唯一登場する敵キャラクターです。

「服従の天秤」を手にする姿がパッケージに描かれています。

「からだすこやか茶 W+」限定コラボボトルを買って応募

実施期間:2024年10月7日(月)〜12月8日(日)

「からだすこやか茶 W+」限定コラボボトルを購入し、ボトルキャップ裏に記載のコードを「Coke ON」アプリでスキャンしてスタンプが貯まっていくと冒険が進んでいき、キャンペーンオリジナルストーリーが楽しめます。

さらに、貯まったポイントを使って応募をすると、抽選でPayPayポイントほか、コラボアートを使用した「わっぱ」や

物語の名シーンをレイアウトした「トートバッグ」などオリジナルコラボグッズが当たるキャンペーンも実施されます。

「からだすこやか茶 W+」について

「からだすこやか茶 W」は、脂肪と糖にはたらく史上初のダブルトクホとして誕生して以来、2024年で発売10周年を迎え、脂肪と糖と内臓脂肪にもはたらくトリプルトクホ「からだすこやか茶 W+」へと進化をしました。

ストレスと疲労感にWではたらく「からだリフレッシュ茶W」や、記憶力にも血圧にもWではたらく「からだおだやか茶W」と同じWではたらくシリーズとして、毎日の健康習慣のベストパートナーを目指している、購入者の悩みやニーズに応える健康無糖茶となっています。

TVアニメ『葬送のフリーレン』で活躍する人気キャラクターたちを描いた、数量限定のコラボパッケージ!

「からだすこやか茶 W+」の『葬送のフリーレン』限定コラボボトルは、2024年10月7日(月)より全国で販売開始です。

©山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

