¿ÀÆàÀî¸©¤Î¿À¼Ò¤Ç²»³Ú¤ä¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ªCirColorsJapan¡ÖOYASHIROFes24¡×

CirColorsJapanは、日本初のDJ主体による神社フェスティバル「OYASHIROFes24」を2024年9月29日(日)に開催します。

CirColorsJapan「OYASHIROFes24」

開催日 :2024年9月29日(日)

会場 :若宮八幡宮(京急川崎大師駅前)

所在地 :神奈川県川崎市川崎区大師駅前2丁目13-16

アクセス :京急川崎大師駅より徒歩4分

開場時間 :11:00〜20:30

入場料 :1,000円(中学生以下無料)

主催 :NPO法人CirColorsJapan、オヤシロフェス実行委員会

協力・協賛:宗教法人 若宮八幡宮、総合川崎臨港病院、司睦会、オマツリジャパン

※飲食物の持ち込みは禁止されています

CirColorsJapanは、日本初のDJ主体による神社フェスティバル「OYASHIROFes24」を2024年9月29日(日)に開催。

8年目を迎えるこの川崎発の特別なイベントは、最先端の音楽と地元の絶品グルメが一堂に会する、唯一無二の体験を提供します。

会場は歴史ある若宮八幡宮(京急川崎大師駅前)で、神聖な神社の雰囲気の中、一夜限りの特別なステージを楽しむことができます。

豪華なラインナップのアーティストによるDJパフォーマンス、ライブステージに加え、美味しい料理やスタイリッシュなグッズの販売も予定。

さらに、子供たちに大人気の“ふわふわ恐竜”も無料で開放され、家族全員で楽しめる内容です。

音楽ファン、グルメ愛好者、そして神社の独特な空間を楽しみたい方々、どなたでも楽しめるイベントです。

【出演アーティスト】

Special Guest LIVE:bird(Acoustic Set) @birdwatchnet

Special Guest DJ :宇治田みのる/MASTERKEY @djminoru.u/@djmasterkey

DJ :HOKUTO @djhokuto、JUN!? @jundipper、

SUGAR @djsugar_jp、IZUMI @djizumi 他多数

ライブ :GOST @gost_obake、2LOW @2low_sakuraeastside、

RAVE @rave.hk 他多数

サウンド :三四音響

ポールダンス :EMIJAY @emijay.jay

ライブペイント :永壽 @eisu_one、VERT @vert_75015

和太鼓 :華音、THE AKANE @the_akane

神輿 :良司睦 @ryojitukasamutumi

【フード&ドリンク】

地元の人気キッチンカーやフードベンダーも多数出店予定。

T.T BREWERY、HANBAkitchen、キッチンカー はれ、ホルモン料理 もつたけ など、こだわりの料理を楽しめます。

【ポップアップショップ】

おしゃれなグッズや地元名産品の販売も行われます。

LPW、モンスター道場、小松湯など、注目の店舗が出展予定。

※悪天候の場合中止

※当日6時判断以下のSNSより通達します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 神奈川県の神社で音楽やグルメを楽しめる!CirColorsJapan「OYASHIROFes24」 appeared first on Dtimes.