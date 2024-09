²£Àî¾°Î´¤Î¥«¥é¥Àºî¤ê¹ÖºÂ¤Ê¤É250¤ÎÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡ªÃæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡ÖWELLNESS WORLD nagoya¡×

中京テレビ放送は、2024年11月2日(土)〜3日(日)にポートメッセなごやで「WELLNESS WORLD nagoya」を開催します。

中京テレビ放送「WELLNESS WORLD nagoya」

■開催概要

日時 :2024年11月2日(土)〜3日(日) 10:00〜17:00

場所 :ポートメッセなごや 第三展示館(愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目)

入場料:無料

主催 :中京テレビ放送

後援 :名古屋市、名古屋観光コンベンションビューロー

中京テレビ放送は、2024年11月2日(土)〜3日(日)にポートメッセなごやで「WELLNESS WORLD nagoya」を開催。

最近注目を集める「ウェルネス」とは、元をたどると1960年代にアメリカのハルバート・ダン博士が“輝くように生き生きとしている状態”と定義した言葉です。

本イベントは、その定義通り“ココロもカラダもヘルシーになれる”をテーマに、美容や健康のほか、スポーツ、園芸、アロマ、アウトドアなど様々なジャンルの「ウェルネス」を一堂に集結。

見て、触れて、体験して、「自分に合ったウェルネス」を見つけられるイベントです。

■5つのゾーンにおよそ250の体験ブース

【ウェルネスにちなんだステージコンテンツも】

会場は、ウェルネスにちなんだステージ企画のほか、“HEALTH & BEAUTY”“RELAXING”“ACTIVE LIFE”“FOOD”の4つのゾーン、およそ250の体験ブースで構成。

●ZONE01/WELLNESS STAGE (ステージ)

日本一のボディビルダーとして知られる横川尚隆さんのカラダ作り講座をはじめ、最近20キロのダイエットに成功した誠子さんのトークショーなど、人気タレントやインストラクターがハウツーを指南します。

●ZONE02/WELLNESS HEALTH & BEAUTY (健康・美容)

最新の美容グッズから、コスメ、アロマまで、“キレイをつくる”健康と美のブースが多数ラインナップ。

韓国ピラティスインストラクター・ユヨンさんによるピラティス教室も。

●ZONE03/WELLNESS RELAXING (アウトドア・ガーデニング)

YouTubeチャンネル登録者100万人を超えるカーメン君の園芸ブースをはじめ、ペットやサウナ、アウトドアなど、日々のストレスから解放される“癒し”の体験コーナーがずらり。

●ZONE04/WELLNESS ACTIVE LIFE (スポーツ・フィットネス)

ランニングからアーバンスポーツまで、バラエティに富んだスポーツを紹介&体験できるエリア。

●ZONE05/WELLNESS FOOD (ウェルネスフード)

食物繊維たっぷりのスムージーやサラダ、発酵食品を使った定食にスパイスたっぷりのエスニック料理など、おいしくて健康的なフード&スイーツを豊富にラインナップ。

学んで、食べて、買える、おいしいゾーンです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 横川尚隆のカラダ作り講座など250の体験ブース!中京テレビ放送「WELLNESS WORLD nagoya」 appeared first on Dtimes.