ËÉ¿å¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡ª¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥É¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¡ÖHAKII¡×

エンジェルシステムドットネットは、スポーツサウンドギア・ブランド「HAKII」製品の販売を2024年9月20日(金)に開始します。

HAKII製品はスタイルと機能性を兼ね備えて設計されており、既存の設計コンセプトと研究開発に基づいてスポーツサウンドギアという新しい分野に踏み出した。

■製品の特徴

☆スポーツカテゴリーにマッチしたデザイン

HAKII製品は、各スポーツカテゴリー「ジョギング、バスケ、ゴルフ、スケートボード、BMX、サイクル、スイム、スキー、スノーボード、ブレーキング」やアウトドア・スポ―ツにマッチしたデザインを提供。

☆様々な機能を搭載

HAKII製品は、ノイズ キャンセリング、タッチコントロール、Bluetooth高速接続、長時間動作バッテリー寿命、IPX5/IPX7/IP68基準防水などの機能を搭載しています。

☆オープンイヤー・イヤフォン

HAKII製品は、従来の耳を包み込んで密閉された環境を作るイヤフォンとは異なり、周囲の音も認識出来ます。

従来の骨伝導技術とは異なり、新しい音響技術を使用して、狭いビーム音波で内耳に音を伝達します。

リスナーは周囲に気を配りながらオーディオコンテンツを楽しむことができるために、アウトドア・アクティビティ、ジョギング、サイクリング、および安全性の意識が重要なアクティビティ状況に適した製品でもあります。

■製品概要

製品名 : HAKII MIX

発売日 : 2024年9月12日

種類 : ヘッドバンドイヤフォン

価格 : 12,800円(税別)

内容 : 本体ベルト、充電用USBケーブル、取扱マニュアル

パッケージ サイズ: 20.5×11.8×5.2cm

カラー : Black、Bule

重量 : 253g

Bluetooth : 5.3

防水規格 : IPX5

URL : https://www.hakii.com/

製品名 : HAKII MIXV

発売日 : 2024年9月12日

種類 : サンバイザーイヤフォン

価格 : 16,800円(税別)

内容 : 本体ベルト、専用サンバイザー、充電用USBケーブル、

取扱マニュアル

パッケージ サイズ: 19×19.5×10cm

カラー : Black、Bule

重量 : 700g

Bluetooth : 5.3

防水規格 : IPX5

URL : https://www.hakii.com/

製品名 : HAKII MIXC

発売日 : 2024年9月12日

種類 : ベースボールキャプイヤフォン

価格 : 17,800円(税別)

内容 : 本体ベルト、専用キャップ、充電用USBケーブル、

取扱マニュアル

パッケージ サイズ: 23.6×20.6×12.5cm

カラー : Black、Graffiti

重量 : 550g

Bluetooth : 5.3

防水規格 : IPX5

URL : https://www.hakii.com/

製品名 : HAKII LIGHT

発売日 : 2024年9月12日

種類 : イヤーフックイヤフォン

価格 : 9,800円(税別)

内容 : 本体、サウンドデータ転送・充電用USBケーブル、

取扱マニュアル

パッケージ サイズ: 13.4×5.2×16cm

カラー : Black & Orenge

重量 : 124g

Bluetooth : 5.3

防水規格 : IPX5

メモリー : 32GB

URL : https://www.hakii.com/

製品名 : HAKII WIND II

発売日 : 2024年9月12日

種類 : サングラスイヤフォン

価格 : 16,800円(税別)

内容 : 本体、充電用USBケーブル、交換用レンズ、

取扱マニュアル

パッケージ サイズ: 18.5×11×8cm

カラー : Black

重量 : 350g

Bluetooth : 5.2

防水規格 : IPX5

URL : https://www.hakii.com/

製品名 : HAKII SURVIN

発売日 : 2024年9月12日

種類 : イヤーフックイヤフォン 骨伝導

価格 : 17,800円(税別)

内容 : 本体、サウンドデータ転送・充電用USBケーブル、

取扱マニュアル

パッケージ サイズ: 28.8×20.6×6.5cm

カラー : Black

重量 : 239g

Bluetooth : 5.3

防水規格 : IP68

メモリー : 64GB

URL : https://www.hakii.com/

