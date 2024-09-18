ËÉ¿å¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡ª¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥É¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¡ÖHAKII¡×
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥É¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¦¥ó¥É¥®¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHAKII¡×À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò2024Ç¯9·î20Æü(¶â)¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥É¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¡ÖHAKII¡×
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥É¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¦¥ó¥É¥®¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHAKII¡×À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò2024Ç¯9·î20Æü(¶â)¤Ë³«»Ï¡£
HAKIIÀ½ÉÊ¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÀß·×¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¸¦µæ³«È¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¦¥ó¥É¥®¥¢¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¢£À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
¡ù¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
HAKIIÀ½ÉÊ¤Ï¡¢³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡Ö¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡¢¥Ð¥¹¥±¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢BMX¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¥¹¥¤¥à¡¢¥¹¥¡¼¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¡×¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¹¥Ý¡½¥Ä¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó¶¡¡£
¡ùÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ
HAKIIÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Î¥¤¥º ¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥¿¥Ã¥Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢Bluetooth¹âÂ®ÀÜÂ³¡¢Ä¹»þ´ÖÆ°ºî¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¡¢IPX5¡¿IPX7¡¿IP68´ð½àËÉ¿å¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¡¦¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó
HAKIIÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼ª¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÇÌ©ÊÄ¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤òºî¤ë¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤âÇ§¼±½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¹üÅÁÆ³µ»½Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤²»¶Áµ»½Ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¶¹¤¤¥Ó¡¼¥à²»ÇÈ¤ÇÆâ¼ª¤Ë²»¤òÅÁÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï¼þ°Ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¤Î°Õ¼±¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¾õ¶·¤ËÅ¬¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
HAKII SPORTS IMAGE2
HAKII SPORTS IMAGE3
¢£À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ HAKII MIX
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2024Ç¯9·î12Æü
¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 12,800±ß(ÀÇÊÌ)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ËÜÂÎ¥Ù¥ë¥È¡¢½¼ÅÅÍÑUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¼è°·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ ¥µ¥¤¥º¡§ 20.5¡ß11.8¡ß5.2cm
¥«¥é¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Black¡¢Bule
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 253g
Bluetooth¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 5.3
ËÉ¿åµ¬³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ IPX5
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.hakii.com/
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ HAKII MIXV
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2024Ç¯9·î12Æü
¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 16,800±ß(ÀÇÊÌ)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ËÜÂÎ¥Ù¥ë¥È¡¢ÀìÍÑ¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢½¼ÅÅÍÑUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢
¼è°·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ ¥µ¥¤¥º¡§ 19¡ß19.5¡ß10cm
¥«¥é¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Black¡¢Bule
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 700g
Bluetooth¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 5.3
ËÉ¿åµ¬³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ IPX5
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.hakii.com/
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ HAKII MIXC
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2024Ç¯9·î12Æü
¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥×¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 17,800±ß(ÀÇÊÌ)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ËÜÂÎ¥Ù¥ë¥È¡¢ÀìÍÑ¥¥ã¥Ã¥×¡¢½¼ÅÅÍÑUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢
¼è°·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ ¥µ¥¤¥º¡§ 23.6¡ß20.6¡ß12.5cm
¥«¥é¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Black¡¢Graffiti
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 550g
Bluetooth¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 5.3
ËÉ¿åµ¬³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ IPX5
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.hakii.com/
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ HAKII LIGHT
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2024Ç¯9·î12Æü
¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥¤¥ä¡¼¥Õ¥Ã¥¯¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 9,800±ß(ÀÇÊÌ)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ËÜÂÎ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¡¦½¼ÅÅÍÑUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢
¼è°·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ ¥µ¥¤¥º¡§ 13.4¡ß5.2¡ß16cm
¥«¥é¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Black & Orenge
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 124g
Bluetooth¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 5.3
ËÉ¿åµ¬³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ IPX5
¥á¥â¥ê¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 32GB
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.hakii.com/
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ HAKII WIND II
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2024Ç¯9·î12Æü
¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 16,800±ß(ÀÇÊÌ¡Ë
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ËÜÂÎ¡¢½¼ÅÅÍÑUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¸ò´¹ÍÑ¥ì¥ó¥º¡¢
¼è°·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ ¥µ¥¤¥º¡§ 18.5¡ß11¡ß8cm
¥«¥é¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Black
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 350g
Bluetooth¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 5.2
ËÉ¿åµ¬³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ IPX5
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.hakii.com/
À½ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ HAKII SURVIN
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2024Ç¯9·î12Æü
¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥¤¥ä¡¼¥Õ¥Ã¥¯¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó ¹üÅÁÆ³
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 17,800±ß¡ÊÀÇÊÌ)
ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ËÜÂÎ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¡¦½¼ÅÅÍÑUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢
¼è°·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ ¥µ¥¤¥º¡§ 28.8¡ß20.6¡ß6.5cm
¥«¥é¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Black
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 239g
Bluetooth¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 5.3
ËÉ¿åµ¬³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ IP68
¥á¥â¥ê¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 64GB
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.hakii.com/
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ËÉ¿å¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡ª¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥É¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¡ÖHAKII¡× appeared first on Dtimes.