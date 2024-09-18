¡ÚÃÏ²Á¸ø¼¨¡Û ¡ÈÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¡É¤Ç²¼Íî¤â¡¡¿·³ã»ÔÀ¾¶èÁ±µ×¤Ç¤Ï²¼ÍîÎ¨¹â¤¯ ¡Ô¿·³ã¡Õ
ÅÚÃÏ¼è°ú¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëÃÏ²ÁÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤ÏÃÏ²Á¤Î²¼Íî¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ²ÁÄ´ºº¤ÏËèÇ¯7·î1Æü¸½ºß¤ÎÅÚÃÏ¤Î²Á³Ê¤òÄ´¤Ù¤ëÄ´ºº¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤ÎÃÏ²Á¤Ï½»ÂðÃÏ¤ä¾¦¶ÈÃÏ¤Ê¤ÉÁ´ÍÑÅÓ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç29Ç¯Ï¢Â³¤Ç²¼Íî¤È¤Ê¤ê¡¢²¼ÍîÉý¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»ÂðÃÏ¤Ç¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ°è¤Î²¼ÍîÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤âÃÏ²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï±Õ¾õ²½¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¿·³ã»ÔÀ¾¶èÁ±µ×¤Ç¤¹¡£
2Ç¯Ï¢Â³¤Î¾å¾º¤«¤é°ìÅ¾¡¢°ìÊ¿Êý¥áー¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤ÏµîÇ¯¤è¤ê3100±ß²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¾¦¶ÈÃÏ¤ÇºÇ¤âÃÏ²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÅìÂçÄÌ1ÃúÌÜ¤Î60Ëü5000±ß¤Ç¡¢µîÇ¯¤è¤ê3Ëü3000±ß¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JR¿·³ã±Ø¤ÎºÆ³«È¯¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬ÇØ·Ê¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£