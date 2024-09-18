É×¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤·¤Æ53ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¡Ä´Ú¹ñ½÷Í¥¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ9Ç¯¡¢À¸¤­»Ä¤Ã¤¿É×¤â¶ì¤·¤ß

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

½÷Í¥¤Î¥­¥à¡¦¥Õ¥¡¥é¥ó¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é9Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔÎ¸¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¡Ä23ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë

¥­¥à¡¦¥Õ¥¡¥é¥ó¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯9·î18Æü¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»àµî¡£µýÇ¯53ºÐ¡£Áá¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£

¸Î¿Í¤ÏÅö»þ¡¢É×¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²£Å¾»ö¸Î¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£É×¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó»á¤ÏÉé½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ê²èÁü¡áMBC¡Ë»ö¸Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó»á

¥Ñ¥¯»á¤Ï»ö¸Î¸å¡¢¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÊÝ¸±¶âÌÜÅª¤Ç¤ï¤¶¤È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°­¼Á¥³¥á¥ó¥È¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿ÅÇÏª¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢»ö¸Î¤Ï¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¶Ø¸Ç4¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½1Ç¯¤òÀë¹ð¡£¥Ñ¥¯»á¤Ï¹µÁÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡Ê²èÁü¡á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¥­¥à¡¦¥Õ¥¡¥é¥ó¤µ¤ó

¥­¥à¡¦¥Õ¥¡¥é¥ó¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯¤ËMBC¸ø³«ºÎÍÑ12´ü¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÁÜººÈÉÄ¹¡Ù¡ÊMBC¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿½÷·º»öÌò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£