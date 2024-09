【東京ゲームショウ2024】9月26日~29日 開催予定会場:「幕張メッセ」展示ホール1~11他(シティコネクションブース:一般展示 Hall-7 N12)

シティコネクションは、9月26日から29日にかけて「幕張メッセ」にて開催される東京ゲームショウ(TGS)2024に出展するタイトル情報を公開した。合わせて、特設サイトもオープンした。

シティコネクションのブースでは、2024年年から2025年に発売するシリーズ最新作&復刻作など7タイトルを出展。「ジャレコレ ファミコン編」発売記念の展示コーナーの設置やイベントの開催も予定されている。

ブース来場者には、各タイトルの試遊ノベルティのほか、限定デザインのビッグサイズショッパーが贈られる。なお、各日数量には限りがある。

□「シティコネクション TGS2024」特設ページ

本日9月18日21時より、シティコネクションYouTubeチャンネルにて、TGS出展内容をより詳しく紹介する生放送も配信される。

□生放送配信ページ

試遊出展タイトル情報

※ゲーム画面は全て開発中のもの

「RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers」

正義連撃ベルトスクロールアクション。“拳に再び、怒りを宿せ。”

【ノベルティ:ゴールドポストカード】

【RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers】

発売日:2025年予定

プラットフォーム:Steam(ほかプラットフォーム予定)

□「RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers」のページ

「ウルフファング・スカルファング サターントリビュート Boosted」

大地を駆ける鋼の狼×獲物を葬る音速の骸。DECOシューティングゲーム再出撃!

【ノベルティ:キラキラロゴステッカー】

【ウルフファング・スカルファング サターントリビュート Boosted】

発売日:10月31日発売予定

プラットフォーム:Nintendo Switch、プレイステーション 5、プレイステーション 4、Xbox One、Steam

□「ウルフファング・スカルファング サターントリビュート Boosted」のページ

「RIKI 8Bit GAME Collection」

聴いて、遊んで、8Bit。ビビビビビっと大集合♪

【ノベルティ:キラキラポストカード】

【RIKI 8Bit GAME Collection】

発売日:11月28日発売予定

プラットフォーム:Nintendo Switch

□「RIKI 8Bit GAME Collection」のページ

「UNDER DEFEAT」

我が駆るは、天翔る鉄騎兵。戦場を揺らす旋撃シューティング、再臨

【ノベルティ:箔押しポストカード】

【UNDER DEFEAT】

発売日:12月5日発売予定

プラットフォーム:Nintendo Switch、プレイステーション 5、プレイステーション 4(Xbox Series X|S、Steam今後予定)

□「UNDER DEFEAT」のページ

「FZ: Formation Z」

熱い戦いは時代を越えて、高機動ロボットシューティング急襲。

【ノベルティ:A4クリアファイル】

【FZ: Formation Z】

発売日:2025年予定

プラットフォーム:プレイステーション 5、Xbox Series X|S、Steam(予定)

□「FZ: Formation Z」のページ

「ファイナルフォーメーション」

合体×変形「PELL」システム搭載。フリーマップ型サイドスクロールシューティング

【ノベルティ:キラキラポストカード】

【ファイナルフォーメーション】

発売日:2025年予定

プラットフォーム:Nintendo Switch、Steam

□「ファイナルフォーメーション」のページ

「ジャレコレ ファミコン編:バイオ戦士DAN インクリーザーとの闘い」

妖魔力VS超能力の壮絶な戦いを描く、サイコパワーアクション!

【ノベルティ:キラキラポストカード】

【ジャレコレ ファミコン編:バイオ戦士DAN インクリーザーとの闘い】

発売日:9月26日発売予定

プラットフォーム:Nintendo Switch

□「ジャレコレ ファミコン編:バイオ戦士DAN インクリーザーとの闘い」のページ

イベント情報

「忍者じゃじゃ丸くん」キャラクター登場!

予定日時:9月28日10時~/15時~

場所:シティコネクションブース(一般展示 Hall-7 N12)

「ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online」でも遊べる「忍者じゃじゃ丸くん」のキャラクター「じゃじゃ丸くん」がブースに登場。出展タイトルである「RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers」、「FZ: Formation Z」、「ファイナルフォーメーション」、「ジャレコレ」など、ジャレコ関連タイトルの応援隊長として駆けつける。登場時間中は写真・動画撮影可能となっている。

※SNS等にアップされる場合はほかのお客様の映り込み等にご配慮お願いいたします。混雑時はスタッフによる誘導・案内にご協力ください。

「ジャレコレ」グッドラック選手権inTGS2024開催!

予定日時:9月28日15時~

場所:シティコネクションブース(一般展示 Hall-7 N12)

Nintendo Switchにて発売中の「ジャレコレ ファミコン編:ピンボールクエスト」にアップデートで追加となったチャレンジモード「グッドラック選手権」のタイムアタック大会が開催される。

ルールと操作は超シンプル、運も絡むスピード勝負。参加者には記念グッズを、優勝者には限定デザインの特製「墓じじいパーカー」がそれぞれ贈られる。

参加方法:9月28日10時よりシティコネクションブースにて整理券を配布。15時までにブースにお集まりください。整理券の番号順にご案内いたします。

(C)CITY CONNECTION CO., LTD.

(C)PAON DP Inc. (C)CITY CONNECTION CO., LTD.

(C)2024 RIKI ALL RIGHTS RESERVED / Developed and Published by 2024 CITY CONNECTION CO., LTD

(C)2005,2012 G.rev LTD. / Developed and Published by 2024 CITY CONNECTION CO., LTD.

(C)CC / GZ

(C)CITY CONNECTION CO., LTD. / Developed by Happymeal Inc.