½ë¤¤Æü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡Ö¸«¤ÆÎÃ¤ß¤¿¤¤Ê®¿å¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡2°Ì¤Ï¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±à¤Î¡Ö³¤¤ÎÊ®¿å¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¥À¥Ã¥·¥å¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃÏ°è±þ±ç¥µ¥¤¥È¡ØÀ¸³è¥¬¥¤¥É.com¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¤ß¤ó¤Ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°Âè52²ó¡Ö¸«¤ÆÎÃ¤ß¤¿¤¤Ê®¿å¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Î¡Ö¤Ó¤ï¤³²ÖÊ®¿å¡×¤¬1°Ì¤Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°°ìÍ÷¡ÛËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡ª¸«¤ÆÎÃ¤ß¤¿¤¤Ê®¿å¥é¥ó¥¥ó¥°
Ä´ºº¤Ï¡¢10¡Á80Âå¤ÎÆ±¥µ¥¤¥È²ñ°÷119¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯5·î¡Á7·î¤Î´ü´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¦¸«¤ÆÎÃ¤ß¤¿¤¤Ê®¿å¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú1°Ì¡§¤Ó¤ï¤³²ÖÊ®¿å¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡Ë¡Û
¤Ó¤ï¤³²ÖÊ®¿å¤ÏÄ¹¤µ450£í¡¢¹â¤µ¤ÏºÇÂç40£í¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âºÇÂçµé¤ÎÂç¤¤µ¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤Ë¤Ï3¿§¤Î¸÷¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Î¾å¤Ç¸÷¤ëÊ®¿å¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸¸ÁÛÅª¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÇ¯Ãæ¡Ê¢¨¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë²Æ¤ÏÌë¶õ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬åºÎï¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë±¿Å¾»þ´Ö¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2°Ì¡§¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±à ³¤¤ÎÊ®¿å¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡Ë¡Û
¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÄ¦¹ï²È¡¢Â¤±à²È¡¢ºîÄí²È¤Î¥¤¥µ¥à¡¦¥Î¥°¥Á¤Ë¤è¤êÀß·×¤µ¤ì¡¢¸ø±à¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÂç¤¤ÊÊ®¿å¤Ï¡¢Ä¾·Â48m¤ÇºÇÂç25m¤Þ¤ÇÊ®¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥×¥í¥°¥é¥à40Ê¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à15Ê¬¤Î´Ö¤ËÍÍ¡¹¤Ê¡Ö³¤¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Ãë¤ÈÌë¤Ç°Û¤Ê¤ëÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3°Ì¡§ÊÒ»³ÄÅ²¹Àô ¼Æ»³³ãÂçÊ®¿å¡ÊÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¡Ë¡Û
ÊÒ»³ÄÅ²¹Àô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¼Æ»³³ã¤Î¤Û¤ÜÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤ÈÀÄ¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¹â¤µ70m¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤Ï°µ´¬¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë¤Ë¤ÏÉâ¸æÆ²¤È¶¦¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¿å¤Î¥ê¥º¥à¤ÈÎò»ËÅª·úÃÛÊª¤È¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£2024Ç¯3·î¤Ë±ä¿³«¶È¤·¤¿ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î²Ã²ì²¹Àô±Ø¤«¤é¤â¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢±óÊý¤«¤é¤âË¬¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡§¿À¸Í»ÔÎ©¿ÜËáÎ¥µÜ¸ø±à Ê®¿å¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¡Û
¿À¸Í»ÔÎ©¿ÜËáÎ¥µÜ¸ø±à¤Ï¡¢Êâ¤¯¤À¤±¤ÇÍ¥²í¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸ø±à¡£±àÆâ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¾®Ê®¿å¤«¤é¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÊ®¤¾å¤¬¤ëÂçÊ®¿å¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë´Ö³«±à»þ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿åºÎï¤ÊÊ®¿å¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¡§³¤ÍÎÇî¸ø±à Ê®¿å¡Ê²Æì¸©ËÜÉôÄ®¡Ë¡Û
³¤ÍÎÇî¸ø±à¤Î¹¾ì¤Ë¤¢¤ëÊ®¿å¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ®¤¾å¤²¤ò±é½Ð¤¹¤ëÊ®¿å¤¬ÎÃ¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥Æ¥é¥¹¤äÅì²°¤¬¤¢¤ê¡¢Æüº¹¤·¤òÈò¤±¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËËèÇ¯1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡ÖÈþ¤é³¤²Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºé¤¸Ø¤ë¸ø±à¤Î²Ö¡¹¤ÈÊ®¿å¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ä´ÏÂ¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë½Õ¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ±Î¨5°Ì¡§¤¯¤¸¤éÉÍ¸ø±à Ê®¿å¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÂÀÃÏÄ®¡Ë¡Û
¤¯¤¸¤éÉÍ¸ø±à¤ÎÊ®¿å¤Ï¡¢Âç¤¤Ê·ß¤Î¿¬Èø¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿¸ø±àÆâ¤Ë¤Ï¤¯¤¸¤é¤ÎÇîÊª´Û¤äÄê´üÍ·Í÷Á¥¤ÎÈ¯Ãå¾ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¸©¤«¤é¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÀÃÏÄ®¤Ç¤Ï1600Ç¯Âå¤«¤éÊá·ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ß¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú1°Ì¡§¤Ó¤ï¤³²ÖÊ®¿å¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡Ë¡Û
¡Ú2°Ì¡§¥â¥¨¥ì¾Â¸ø±à ³¤¤ÎÊ®¿å¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡Ë¡Û
¡Ú3°Ì¡§ÊÒ»³ÄÅ²¹Àô ¼Æ»³³ãÂçÊ®¿å¡ÊÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¡Ë¡Û
¡Ú4°Ì¡§¿À¸Í»ÔÎ©¿ÜËáÎ¥µÜ¸ø±à Ê®¿å¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¡Û
¡Ú5°Ì¡§³¤ÍÎÇî¸ø±à Ê®¿å¡Ê²Æì¸©ËÜÉôÄ®¡Ë¡Û
¡ÚÆ±Î¨5°Ì¡§¤¯¤¸¤éÉÍ¸ø±à Ê®¿å¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÂÀÃÏÄ®¡Ë¡Û