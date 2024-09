BE:FIRSTが、9月25日(水)発売の「Rolling Stone Japan」最新号で表紙を飾る。12月からは全国4カ所9公演のドームツアーを開催するダンス&ボーカルグループ、BE:FIRST。8月にリリースした最新アルバム『2:BE』の音楽的進化の源流にある「遊び」の精神にフォーカスを当て、7人の特別なチーム感をフォトグラファーのマチェイ・クーチャが切り取り、BE:FIRSTという「まとまり」のカッコよさを凝縮させた。メンバー全員のインタビューでは「BE:FIRSTにとっての2年間」、個別インタビューでは「あなたにとっての2年間」をライター矢島由佳子が聞いた。彼らの楽曲がなぜ多くの人々から愛されるのか? その疑問に答える全22ページの総力取材!

・BE:FIRST初の全編ラップ曲「Milli-Billi」の共同プロデュース、「Grow Up」と「SOS」の作曲を手がけているプロデューサー/トラックメイカー、MONJOEの特集も全8ページにわたって掲載。 BMSG所属アーティストの楽曲に加えて、Number_iの衝撃のデビュー曲「GOAT」や「BON」「INZM」などを手がける、気鋭のプロデューサーの歩みとビジョンに迫る。・可愛らしいメイド姿でハードなロックを鳴らす5人組バンド、BAND-MAID。昨年は世界最大級のフェス「ロラパルーザ」を含む4つの大型海外フェスに出演。世界ツアーのファイナルとして横浜アリーナでの単独公演を成功させ、結成10周年を締めくくった。9月25日に3年半ぶりとなるフルアルバム『Epic Narratives』をリリースする彼女たちをバックカバーでフィーチャー。光と影を意識した写真とともに、全員インタビュー&個別インタビューで「新章」を迎えるバンドの姿を掘り下げた。・英Rolling Stoneのカバーストーリーを飾ったチャーリー・XCXの記事をノーカットで掲載。12年ぶりの監督作『メガロポリス』が注目を集める巨匠、フランシス・フォード・コッポラ監督のTHE ROLLING STONE INTERVIEWも完全翻訳。・2024年12月7日・8日に幕張メッセで開催される「REDLINE ALL THE FINAL」でその歴史に幕が下ろされる「REDLINE」。主催者のKTR氏に加え、彼と併走してきたバンド=Crystarl LakeのYD氏にも取材を敢行。REDLINEのレガシーと希望を誌面に凝縮した。・今号はファッション企画も充実。ブリティッシュトラッドをベースに、上質でエレガントなスーツを展開しているBLACK LABEL CRESTBRIDGE。Z世代へスーツの魅力を伝えるべく、マルシィの3人がスーツを纏い、バンド史上初のスーツ撮影が実現した。また、ヒップホップの影響でハイエンドからストリートまで人気急上昇中のトレンド「ARCHIVE」を取り上げ、4つのブランド/ショップをクローズアップ。・奔放なキャラクターで新世代のロックアイコンとなりつつあるヤングスキニー・かやゆーによる新連載、その名も「かやゆー放談」がスタート。第1回目のゲストはかやゆーの親友であり、約74万人のフォロワーを抱えるTikTokクリエイター、まさみが登場。・その他、インタビューページには、デビュー10周年のI Dont Like Mondays.、次世代のポップスターを目指すBillyrrom、「愛」を語る新鋭・離婚伝説、期待の歌い手・吉乃、韓国のSSW/モデル・yomm、自身がキュレーションするライブイベント「YMP supported by Rolling Stone Japan」を立ち上げたユメノユア(GANG PARADE)が登場。・Billboard Liveとのコラボレーションページでは、台湾のElephant GymとタイのYONLAPAをピックアップ。大好評のBREIMEN・高木祥太の連載には、アロハシャツブランド「Eanbe」代表の下地希一氏が登場。人気企画「Coffee and Cigarettes」では、Cody・Lee(李)の4人が音楽ルーツとライフスタイルを語った。ARTのページでは、先日写真展を日本で開催したNY出身の映像作家/写真家/フィルムディレクター、ジョン・シュワルツにインタビュー。その他、Rolling Stone Japanが誇るミュージックラバーな連載陣ーー金原ひとみ、長谷川町蔵、唐木元のコラムも掲載。音楽カルチャー誌「Rolling Stone Japan vol.28」は9月25日(水)発売。全国の書店、ネット書店、CDショップなどで予約受付中。「Rolling Stone Japan vol.28」※Amazonで予約受付中発行:CCCミュージックラボ株式会社発売:株式会社CCCメディアハウス9月25日発売価格:1320円(税込)