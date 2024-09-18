¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¡ý·Ü¤à¤ÍÆù¤Çºî¤ë¡Ö¥Á¥¥ó¥¸¥ã¡¼¥¡¼¡×¤¬Ä¶¥Ø¥ë¥·¡¼
Ä¶¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á&Äã»éËÃ¡Ö¥Á¥¥ó¥¸¥ã¡¼¥¡¼¡×
Æü¡¹¡¢¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤à¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¿©ºà¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¡¼¥Õ¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤Ï¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á&Äã»éËÃ¡£³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¥¸¥å¥ï¥Ã¤È»ÝÌ£¤â½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¤ªºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¤·Ü¤à¤ÍÆù¤Ç¥Á¥¥ó¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ºî¤êÊý¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¡ª
¥Á¥¥ó¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤Îºî¤êÊý¤Ï¡¢ÇöÀÚ¤ê¤·¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¡¢¤¢¤È¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¡£·Ü¶»Æù¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤»¤Ð¡¢¤â¤¦´°À®¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌÍ¤Ä¤æ¤Ç¡Û¤¦¤Þ¤¤ßîÀ½É÷¥Á¥¥ó¥¸¥ã¡¼¥¡¼
by ♡♡♡Mari♡♡♡
·Ü¶»Æù¤Ç¥Á¥¥ó¥¸¥ã¡¼¥¡¼¡£
¾ÆÀ®²¹ÅÙ¤òÄã¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¢ö
ßîÀ½¤ß¤¿¤¤¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡Á(^^)
¥ê¥Ô·èÄê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡ª
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î³ú¤ß±þ¤¨¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ËºÇ¹â¤Î½ÐÍè¤Ç¤¹¡ª¥ê¥Ô¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¹¥É¾¡£¤Ä¤¯¤ì¤Ý¤Ë¤Ï¥µ¥µ¥ß¤Çºî¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥¥ó¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤Ï¡¢·ÜÆù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¤¼¤Ò¡¢¤ª»î¤·¤¢¤ì¡Á¡ª¡ÊTEXT¡§ÉÙÅÄ¥Á¥ä¥³¡Ë