リラックマサーカス

株式会社キデイランドが、サンエックス株式会社の協力により、2024年10月2日(水)〜14日(祝)に松屋銀座8階イベントスクエアで「リラックマサーカス」を期間限定で開催する。今年のテーマは「リラックマサーカス」。にぎやかなサーカスが松屋銀座に広がるほか、2021年7月から約1年間活躍していた「リラックマストア店長」が今年も大集合。「リラックマサーカス」開催期間中は毎日出勤する。ほかにも、限定アートのグッズやリラックマストア店長のてのりぬいぐるみの発売などが盛りだくさん。

【写真】リラックマストア店長てのりぬいぐるみ(店長みならい)

サーカスポーチ

トレーディングカード

ぬいぐるみ リラックマ

ぬいぐるみ コリラックマ

ぬいぐるみ キイロイトリ

ぬいぐるみ チャイロイコグマ

おきがえリラックマ

ぬいぐるみ BASIC RILAKKUMA

リラックマストア店長てのりぬいぐるみ

■「リラックマサーカス」のストーリーある日、コリラックマに1通の招待状が届きました。ワクワクしながら読んでいるとなんだかうとうと眠たくなって…目を覚ますと、とても楽しい世界が広がっていました!みんなでにぎやかなサーカスの始まり☆いつまでも夢の続きを見ていたい、コリラックマなのでした。■商品購入特典の紹介(1)10月2日(水)、4日(金)、6日(日)「リラックマサーカス」にて1万1000円以上購入すると、「リラックマストア店長てのりぬいぐるみ(店長みならい)」がもらえる。※先着順。各日配布数の上限あり。なくなり次第終了。(2)10月3日(木)、5日(土)「リラックマサーカス」にて1万1000円以上購入すると、「サーカスポーチ」がもらえる。※先着順。各日配布数の上限あり。なくなり次第終了。(3)10月7日(月)〜14日(祝)「リラックマサーカス」にて1100円以上購入すると、「トレーディングカード」がもらえる。※先着順。各日配布数の上限あり。なくなり次第終了。※(1)〜(3)すべて数量限定のため、1人1会計につき1点のプレゼント。■限定商品の紹介・ぬいぐるみ リラックマ(3300円)・ぬいぐるみ コリラックマ(3080円)・ぬいぐるみ キイロイトリ(2860円)・ぬいぐるみ チャイロイコグマ(3080円)・おきがえリラックマ(1980円)※セット内容:ピエロ帽子/つけ鼻/フリルカラー/パンツ※上記の商品は、・リラックマサーカス(10月2日発売)・リラックマストア&すみっコぐらしshop online(10月7日発売)(一部の商品は、後日リラックマストアで販売される場合あり)・ぬいぐるみ BASIC RILAKKUMA(4種/各2860円)※上記の商品は、・リラックマサーカス(10月2日発売)・リラックマストア&すみっコぐらしshop online(10月7日発売)・サンエックスネットショップ(10月7日発売)(一部の商品は、後日リラックマストアで販売される場合あり)■先行販売商品の紹介・リラックマストア店長てのりぬいぐるみ(20種/各1650円)※上記の商品は、・リラックマサーカス(10月2日発売)・リラックマストア全店(11月2日発売/取扱商品は店舗により異なる)・リラックマストア&すみっコぐらしshop online(11月5日発売)■店舗概要期間:2024年10月2日(水)〜14日(祝)催事名称:期間限定「リラックマサーカス」場所:東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座8階営業時間:11時〜20時、10月4日(金)・5日(土)は11時〜20時30分、最終日は17時閉場※最新の営業時間は松屋銀座の公式サイトで確認を。今回の企画について担当者に話を聞いてみた。ーー今回の企画の狙いは?国内外のリラックマを愛するすべてのお客様に、リラックマの楽しい世界観を共有しながら多くの商品を紹介しお楽しみいただきたいです。ーー今回の企画のイチオシは?リラックマサーカスデザインの限定商品をはじめ、リラックマストア店長デザインの限定商品と、毎日出勤する店長たちの活躍が目玉です。メーカー各社の先行発売商品やたくさんの新商品も見逃せません。ーーユーザーへのメッセージは?百貨店催事ならではの豪華な展示とたくさんのリラックマ商品で、楽しい時間をお過ごしください。(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。