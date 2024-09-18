¡ØÁêËÀ¡ÙÂ´¶È¤«¤é£²Ç¯È¾¡Ä¡Ö·º»ö¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¡×¤«¤Ö¤ê¤Çà²¸¿Íá¤È¿¿¤Ã¸þÂÐ·è¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¤¬àÌÜ»Ø¤¹¤â¤Îá
¥Õ¥¸¡Ö²Ð£¹¡×¥É¥é¥ÞÏÈÉü³èÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ
ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ê50¡Ë¤È¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ê28¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥¯¥é¡ÁÌÂµÜÆþ¤ê»ö·ïÁÜºº¡Á¡Ù¤¬10·î£¸Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤¬½¸¤¦Éô½ð¡¦ÄÌ¾Îà¥ª¥¯¥éá¤ËÂ°¤¹¤ë¡¢È¿Ä®±é¤¸¤ë¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¾¼ÏÂ·º»ö¡×¤ÎÈôÂëÀé¼÷¤È¡¢¿ùÌî±é¤¸¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¡ÖÎáÏÂ·º»ö¡×¤ÎÉÔÇËÍø¸Ê¤¬¡¢¤ªÂ¢Æþ¤ê¾õÂÖ¤Î»ö·ï²ò·è¤ËÄ©¤à¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¸µÇµÌÚºä46¤ÎÇòÀÐËã°á¡Ê32¡Ë¡¢±§³á¹ä»Î¡Ê62¡Ë¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡Ê51¡Ë¡¢¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡Ê60¡Ë¡¢»°±º獠ÂÀ¡Ê27¡Ë¤é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¸¤Î¶âÍË¸á¸å£¹»þ¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿²ÐÍË¸á¸å£¹»þ¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÎÂè£±ÃÆ¤Ç¤¹¡£È¿Ä®¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¸¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ï¡Ç04Ç¯£´·î´ü¤Î¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¿ùÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£²´üÏ¢Â³¼ç±é¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¿Ä®¤µ¤ó¤È¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢10·î£±Æü¡Á£¹Æü¤ÎÊ¿Æü¤Î¤ªÃë¤ËÌó£²»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢È¿Ä®¤¬ÃÝÌîÆâË¡Ê53¡Ë¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿·î£¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë¤òºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆ±¥É¥é¥Þ¤¬Ï¢ÆüºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿·¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿Ä®¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îà²¸¿Íá¤¬¼ç±é¤¹¤ë¤¢¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊüÁ÷³«»ÏÆü¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢10·î¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬Ëè½µ¿åÍË¸á¸å£¹»þ¤Ë¡ØÁêËÀ season23¡Ù¤ò£²´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¿åÃ«Ë¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤Î¼ç±éºî¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÈ¿Ä®¤µ¤ó¤¬£´ÂåÌÜ¤òÌ³¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎàÁêËÀáÌò¤Ï¡¢½éÂå¤ÇÉü³è¤·¤¿»ûÏÆ¹¯Ê¸¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£10·î´ü¤ÎGPÂÓ¡Ê¸á¸å£·¡Á11»þ¡Ë¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÇÃËÀ·º»ö¤Î¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤Ï¡Ø¥ª¥¯¥é¡Ù¤È¡ØÁêËÀ¡Ù¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Çà¥¬¥Á¥ó¥³á¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
È¿Ä®¤Ï¡Ç15Ç¯10·î¤«¤é¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ë£´ÂåÌÜÁêËÀ¡¦´§¾ëÏËÌò¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢season14¤«¤é¡¢¡Ç22Ç¯£³·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿season20¤ÎÂè20ÏÃ¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë138²ó½Ð±é¡£½Ð±é´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï»ûÏÆ¤Ë¼¡¤°Ä¹¤µ¤È¤Ê¤ë¡£Æ±ºîÉÊ¤Î½Ð±éÁ°¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿È¿Ä®¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«»ö¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿åÃ«¤Ïà²¸¿Íá¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡Ç21Ç¯11·î¤ËÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¿Ä®¤Ï¡¢Â´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿åÃ«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤ÈÈà¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤Î°ì¸À¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦ÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ê¿åÃ«¤Ë¤Ï¡Ë¤¹¤Ù¤ÆÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø50Âå¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤½ÐÈ¯¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡Ù¤È¡¢¡Ê¿åÃ«¤¬¡ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¿·¤·¤¤½ÐÈ¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¤òÂ´¶È¤·¤¿È¿Ä®¤Ï¡¢º£Ç¯£±·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥ì¥¤¥È¥®¥Õ¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Çºã¤¨¤Ê¤¤ÉÂÍý°å¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¤ê¡¢£´·î¤Ë¤Ï1998Ç¯¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØGTO¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ËÇÐÍ¥¶È¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡ØÁêËÀ¡ÙÂ´¶È°ÊÍè¡¢½é¤Î·º»ö¥Ð¥Ç¥£¤â¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÁêËÀ¡Ù¤Î¶¦±é¤ÇÈ¿Ä®¤µ¤ó¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿åÃ«¤µ¤ó¤ÏÂ´¶È¸å¤âÈ¿Ä®¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿ùÌî¤µ¤ó¤Ï¿åÃ«¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¦¼ñÎ¤¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤â¡Ø¥ª¥¯¥é¡Ù¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¤ËÆùÇö¤¹¤ë¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢È¿Ä®¤µ¤ó¤Î¿åÃ«¤µ¤ó¤Ø¤Îà²¸ÊÖ¤·á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤Î¼ñÎ¤¤Ï¡¢10·î14Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ËÊÛ¸î»ÎÌò¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¡£¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À¤«¤é¡¢£³¤Ä¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ä¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ô¤Î¿ä°Ü¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit