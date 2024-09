クルエラなどディズニーヴィランズデザイン！Ha-Li-C STORE by HYBRID「ヴィンテージ加工スウェット」

『Ha-Li-C STORE by HYBRID』にて、ディズニー・アニメーション映画に登場するディズニーヴィランズ(悪役)をデザインしたヴィンテージ加工スウェットを販売中です。

Ha-Li-C STORE by HYBRID「ヴィンテージ加工スウェット」

品番 : クルエラ スウェット/4915006

マレフィセント スウェット/4915007

女王(魔女) スウェット/4915008

アースラ スウェット/4915009

発売日 : 2024年9月18日(水)

価格 : 8,690円(税込)

サイズ : [M] 身丈:70 身幅:60 肩幅:56 袖丈:60

[L] 身丈:73 身幅:63 肩幅:59 袖丈:61

[LL]身丈:76 身幅:66 肩幅:62 袖丈:62

カラー : ブラック・生成

素材 : 綿50% ポリエステル50%

販売場所: Ha-Li-C STORE by HYBRID

URL : https://halic-store.com/blogs/feature/240911

『Ha-Li-C STORE by HYBRID』にて、ディズニー・アニメーション映画に登場するディズニーヴィランズ(悪役)をデザインしたヴィンテージ加工スウェットを販売中。

■デザインコンセプト

『101匹わんちゃん』のクルエラ、『眠れる森の美女』のマレフィセント、『白雪姫』の女王(魔女)、『リトル・マーメイド』のアースラと、ディズニーヴィランズの中でも人気の高い女性キャラクター達4人をピックアップ。

■商品の特徴

ゆとりのあるサイズ感で、ユニセックスで着用可能。

スノーウォッシュ加工(石と生地を摩擦させて霜降りのようなムラのある色落ち感と柔らかさを表現する加工で、風合いがひとつひとつ異なる)を施し、イラストにはカスレプリントを採用しているため、より本格的なヴィンテージ感を表現。

キャラクターアイテムに留まらない、ファッション性の高い仕上がっています。

古着風、カジュアル、ストリート、MIXコーデにも合うデザイン。

ブラックと生成の2色展開です。

■ハロウィンシーズンに向けて

ハロウィンは1年の中で最もヴィランズが注目されるシーズン。

キャラクターイメージの小物やボトムスを合わせれば、推しキャラコーデを楽しめます。

普段使いはもちろん、お揃いやリンクコーデでイベントやパークでも活躍します。

プレゼントにもおすすめです。

『101匹わんちゃん』クルエラ1

『101匹わんちゃん』クルエラ2

『眠れる森の美女』マレフィセント1

『眠れる森の美女』マレフィセント2

『白雪姫』女王(魔女)1

『白雪姫』女王(魔女)2

『リトル・マーメイド』アースラ1

『リトル・マーメイド』アースラ2

