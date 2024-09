東野幸治と佐久間宣行が福島県内を巡り最新の魅力発信！福島中央テレビ「東野幸治の新・福島図鑑」

福島中央テレビは、福島県内を巡り最新の魅力を発信する番組「東野幸治の新・福島図鑑」を、2024年10月に関東・福島県内で、11月に関西で放送します。

福島中央テレビ「東野幸治の新・福島図鑑」

番組名 : 「東野幸治の新・福島図鑑」

放送日時 : 2024年10月11日(金)午後7時〜午後7時56分(福島県内)

2024年10月19日(土)午後4時〜午後4時55分(関東)

2024年11月4日(月)午後3時50分〜午後4時45分(関西)

放送地域 : 福島県(福島中央テレビ)/関東(日本テレビ)/関西(読売テレビ)

出演者 : 東野幸治 佐久間宣行 サーヤ(ラランド) あかつ

提供 : 復興庁

制作協力 : 日本テレビ放送網

制作著作 : 福島中央テレビ

番組WEBサイト: https://www.fct.co.jp/program_sp/20241011/

県内を巡るのは、東野幸治と、福島県いわき市出身のテレビプロデューサー佐久間宣行。

2023年9月に関東・福島県内で、同年10月に関西で放送した福島中央テレビ制作番組「東野幸治の福島移住計画」でともに福島県を訪れているふたり。

今回はラランドのサーヤも加わり、約1年ぶりに訪れた福島県の「今」を探り、新しい魅力を発信します。

いわき市出身のあかつも登場!?3人に福島の食をプレゼンします。

小名浜で近年水揚げ量が大幅に増えている新たな「常磐もの」や、大熊町で2023年に開設された教育施設で行われている最新教育事情、一同驚きの吸収性!世界進出も果たしたタオルの糸を生産する双葉町に新設された工場、「住みたい田舎ベストランキング」1位(2024年2月号 宝島社「田舎暮らしの本」発表)に選ばれた浪江町にある話題のスポットなど、福島県の様々な情報をアップデートしていきます。

■出演者コメント

【東野幸治】

ここ数年、地方の移住先を探していますが、今回も福島に住みたくなってきましたし、地元の前向きで上昇気流に乗っている人たちにたくさん会えて楽しかったです。

【佐久間宣行】

自分の地元に東野さんやサーヤに来てもらって、喜んでもらえる場所がたくさんあることを誇りに思いました。

【サーヤ(ラランド)】

実は、これまで旅行の候補に「福島」がなかったけど穴場というか、福島のほうがいいぞってなりました。

事務所の支社を作って相方・ニシダを送り込みたいと思っています。

【あかつ】

福島のおいしいものを紹介されました。

私のプレゼンは序の口でしたが、東野さん、佐久間さん、サーヤさんの食べている顔が横綱級だったのでうれしくなりましたね。

