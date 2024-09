¶È³¦½éAI·¿¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥åÆ³Æþ¡ª¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥¯¡Ö¼ÖÎ¾¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×

ステアリンクは、業界初となるAI型コンシェルジュを導入した車両検索サービスを開始しました。

ステアリンクは、業界初となるAI型コンシェルジュを導入した車両検索サービスを開始。

【AI型コンシェルジュの概要】

AI型コンシェルジュは、利用者との会話を通じて理想のトラックを見つけ出す画期的な車両検索サービスです。

このサービスは、トラック探しの常識を変える新しいアプローチを提供します。

・お客様の希望条件をAIが理解し、最適な車両を提案

・豊富な車両情報を瞬時に検索・分析

・トラック選びをこれまで以上に簡単かつ効率的にサポート

本サービスの主な特徴:

1. 専門知識がなくても簡単にトラック検索が可能

2. 多言語対応による言語障壁の解消

3. 効率的な車両選びによるドライバーの労働環境改善への貢献

