¥°¥é¥ó¥×¥ê·èÄê¡ª¥¹¥¿¥³¥ó ¥ª¥«¥ä¥Þ2024

クロコムが主催する、2014年から始まった「おかやま美少女美人コンテスト」は昨年より名前を変え「スタコン オカヤマ」となり、2024年9月16日に第10回が開催。

スタコン オカヤマ2024

開催日時: 2024年9月16日(月祝)12:00 開始

副賞 : 各グランプリ/200,000円・オーディエンス賞・スポンサー賞

会場 : おかやま未来ホール

(岡山市北区下石井1丁目2-1 イオンモール岡山 5F)

告知HP : https://audition.crocom.biz

主催 : クロコム

特別協賛: 光南

後援 : OHK 岡山放送・RSK 山陽放送・KSB 瀬戸内海放送・

RNC 西日本放送・TSC テレビせとうち

クロコムが主催する、2014年から始まった「おかやま美少女美人コンテスト」は昨年より名前を変え「スタコン オカヤマ」となり、2024年9月16日に第10回が開催。

出場したのは書類選考、二次選考を勝ち抜いた43名(女子33名、男子10名)。

審査はウォーキングからの自己PRの2分間。

得意のダンスや歌、自己紹介などを行い声を振るわせながら頑張る姿に目頭を熱くする人達も。

全員の出場が終わり審査集計に入ると、地元岡山出身のインフルエンサー“春木開”さんのトークショーが行われました。

そして見事グランプリを受賞したので女子部門“はるあ(16歳)”さん。

男子部門“小西 皆人(15歳)”さん。

受賞者には賞金200,000円やティアラなどが贈られました。

何と“はるあ”さんはオーディエンス賞、特別協賛 株式会社光南賞、ビオカ賞、NVP賞も受賞し5冠に輝きました!

■各受賞者

「女子部門グランプリ」はるあ

「男子部門グランプリ」小西 皆人

「女子部門準グランプリ」青山 永恋

「男子部門準グランプリ」二宮 武士

「オーディエンス賞」はるあ

「特別賞」美月

「iRis賞」二宮 武士

「特別協賛 光南賞」はるあ

「ビオカ賞」はるあ、谷本 怜雅

「レシオ賞」來愛、カリン、仁宮 一仁、二宮 武士

「旅館くらしき賞」宗田 結月

「NVP賞」はるあ、小西 皆人

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post グランプリ決定!スタコン オカヤマ2024 appeared first on Dtimes.