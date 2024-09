ÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤¿¤Î¤·¤á¤ë¡ªshin.¥¸¥í¡¼

shin.グループが新たに二郎系ラーメンを提供する『shin.ジロー』を2024年9月2日(月)にオープンしました。

shin.ジロー

店舗名 : shin.ジロー

所在地 : 〒069-0834 北海道江別市文京台東町4-9

営業時間: 11:00〜15:00/17:00〜20:00

定休日 : 水曜日

決済方法: 現金・PayPay

【提供メニュー】

shin.ジローは、名の通り二郎系ラーメンがメインで、その他に辛い物好きには必見の「極!辛ラーメン」の2種類を提供中。

<shin.ジロー>

980円(税込)

二郎系ラーメンの「shin.ジロー」は、完全有機栽培のにんにくを使用しており、特製醤油ダレがにんにくの旨味を引き出し、食べ終わった後も美味しさが続きます。

麺も240gとボリューム満点です。

お好みに合わせて、野菜・にんにく・背脂・カラメの量が選べます。

特に、うずらの煮卵5個(180円税込)は二郎系ラーメンと相性抜群でおすすめです。

<極!辛ラーメン>

980円(税込)

「極!辛ラーメン」は、カプサイシンで辛さを出し、魚介との絶妙な融合を感じられる一品です。

あとをひく旨さ、辛さでご飯が進みます。

麺は、二郎系ラーメンと同じなので、240gの太麺。

麺の甘味と攻撃的なスープのバランスを堪能できます。

さらなる旨い辛味を追求中!

<shin.グループのラーメンも食べられる>

他、店舗前に設置している冷凍自動販売機では「つけめん」、「味噌らーめん」、「にぼちゅう」が購入でき、お店に持ち込むと調理してもらえます。

その場でshin.グループで提供するらーめんを楽しめます。

