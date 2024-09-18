¡Ú¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡ÛÌµ¿Í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢¥È¥ì¿®Ç»Ä®¥·¥ç¥Ã¥×¡×¥ª¡¼¥×¥ó
¥À¥¹¥¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢9·î26Æü¤ËÌµ¿Í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢¥È¥ì¿®Ç»Ä®¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤òJR Ãæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ(³Æ±ØÄä¼Ö)¡Ö¿®Ç»Ä®±Ø¡×¤Î¥¢¥È¥ì¿®Ç»Ä®1³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢TOUCH TO GO¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥ì¥¸¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç¼ê»ý¤Á¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥ì¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÌµ¿Í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTTG-SENSE¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥ì¥¸¤Ç¤ÎÂÔµ¡»þ´Ö¤Î²ò¾Ã¤Ë·Ò¤²¡¢¤ªµÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ØÁ°Åù¤Î¶¹¾®Î©ÃÏ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡û¢£¥·¥ç¥Ã¥×³µÍ×
³«Å¹Æü»þ¡§9·î26Æü8:00
Å¹ÊÞÌ¾ ¡§¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¢¥È¥ì¿®Ç»Ä®¥·¥ç¥Ã¥×
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿®Ç»Ä®34
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR Ãæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ(³Æ±ØÄä¼Ö) ¿®Ç»Ä®±Ø
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü8:00¡Á20:00¡¢ ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü9:00¡Á20:00
ÄêµÙÆü ¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§10.59 ÄÚ
ºÂÀÊ¿ô ¡§¤Ê¤·
¼è°·¾¦ÉÊ¡§¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¥Ñ¥¤
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë
¢¨»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉôÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë
¢¨¤·¤Ã¤È¤ê¥Þ¥Õ¥£¥ó¡¢¥Ô¥¶¥Ã¥¿¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡¢¥ß¥¹¥É ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¢°ûÃã¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥¹¡¼¥×¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢¨·èºÑ¼ïÊÌ ¡§¸½¶â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¢¥Ð¡¼¥³¡¼¥É·èºÑ
¢¨¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥«¡¼¥É¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¢¥×¥ê¡¢Í¥ÂÔ·ô¡¢³Æ¼ï¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¡¢¥®¥Õ¥È·ô¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä
¤½¤ÎÂ¾¡§¥ß¥¹¥É ¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤³¤ÎÅÙ¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢TOUCH TO GO¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥ì¥¸¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç¼ê»ý¤Á¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥ì¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÌµ¿Í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTTG-SENSE¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥ì¥¸¤Ç¤ÎÂÔµ¡»þ´Ö¤Î²ò¾Ã¤Ë·Ò¤²¡¢¤ªµÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ØÁ°Åù¤Î¶¹¾®Î©ÃÏ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡û¢£¥·¥ç¥Ã¥×³µÍ×
³«Å¹Æü»þ¡§9·î26Æü8:00
Å¹ÊÞÌ¾ ¡§¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¢¥È¥ì¿®Ç»Ä®¥·¥ç¥Ã¥×
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿®Ç»Ä®34
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR Ãæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ(³Æ±ØÄä¼Ö) ¿®Ç»Ä®±Ø
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü8:00¡Á20:00¡¢ ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü9:00¡Á20:00
ÄêµÙÆü ¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§10.59 ÄÚ
ºÂÀÊ¿ô ¡§¤Ê¤·
¼è°·¾¦ÉÊ¡§¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¥Ñ¥¤
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë
¢¨»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉôÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë
¢¨¤·¤Ã¤È¤ê¥Þ¥Õ¥£¥ó¡¢¥Ô¥¶¥Ã¥¿¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡¢¥ß¥¹¥É ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¢°ûÃã¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥¹¡¼¥×¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¢¨·èºÑ¼ïÊÌ ¡§¸½¶â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¢¥Ð¡¼¥³¡¼¥É·èºÑ
¢¨¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥«¡¼¥É¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¢¥×¥ê¡¢Í¥ÂÔ·ô¡¢³Æ¼ï¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¡¢¥®¥Õ¥È·ô¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä
¤½¤ÎÂ¾¡§¥ß¥¹¥É ¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤