【「ドラゴンズドグマ 2」期間限定セール】9月18日~ 開催

カプコンは、オープンワールドアクション「ドラゴンズドグマ 2」PS5/Xbox Series X|S/Steam版が、最大43%オフで購入可能な期間限定セールを本日9月18日より開催している。

「ドラゴンズドグマ 2」は人間や獣人、エルフたちが暮らし、危険な魔物たちが息づく王道ファンタジーの世界を舞台に、プレーヤーの想像に応える多彩なアクションと、1人プレイなのに“他の誰かと冒険する楽しさ”が味わえるオープンワールドアクション。9月17日に実施されたタイトルアップデートでは“冒険への旅立ち”の敷居をやや低くして、本作を気軽に体験できる「カジュアルモー」が新たに実装されたほか、装備の追加、動作の改善などが行なわれている。

「ドラゴンズドグマ 2」期間限定セール

機種ごとにセール価格やセール期間が異なるので、詳細は各ストアで確認してほしい。

DLC「はじめての旅の安心パック」がセットになった「デラックスエディション」もセール価格に!

PS5/Steam版

セール期間

・PS5:9月18日0時~10月9日23時59分

・Steam:9月18日2時~9月30日1時59分

セール価格

・「ドラゴンズドグマ 2」8,990円→セール価格:5,124円【43%OFF】

・「ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディション」9,990円→セール価格:6,193円【38%OFF】

Xbox Series X|S版

セール期間:9月18日9時~10月1日18時59分

セール価格

・「ドラゴンズドグマ 2」8,990円→セール価格:5,394円【40%OFF】

・「ドラゴンズドグマ 2 デラックスエディション」9,990円→6,493円【35%OFF】

※各ストアにて実際に販売されている内容と異なる場合があります。本報に記載のセール対象商品をご購入の際は、期間、価格等について、各ストアにてあらためてご確認ください。

「ドラゴンズドグマ 2」が最大2時間無料プレイで楽しめる! フリートライアルキャンペーン開催中

【開催期間】

・PS5:9月18日0時~10月9日23時59分

・Xbox Series X|S:9月18日9時~10月1日18時59分

「ドラゴンズドグマ 2」のフリートライアルキャンペーンがPS5/Xbox Series X|S版で開催中。通常のゲームプレイはもちろん、実装されたばかりのカジュアルモードを選んでプレイすることも可能だ。期間限定で最大2時間の無料プレイを楽しむことができ、トライアルキャンペーンでプレイしたセーブデータは、そのまま製品版への引継ぎが可能となっている。

無料アプリ「キャラクタークリエイター&ストレージ」では人間から獣人まで多彩なキャラクターづくりが楽しめる。旅立つ前にこのアプリでキャラクリエイトを済ませておこう

主人公=プレーヤーは竜に心臓を奪われた「覚者」となって冒険に臨む事に

「ポーン」と呼ばれる従者たちと共に戦うシーンの1コマ。彼らとの冒険は「まるで他の誰かと遊んでいるような」感覚で楽しめる

神話や伝承から抜け出してきたかのような魔物たちが息づく王道ファンタジーの世界

この世界の“夜”は灯りが無くては足許すら覚束ないほど暗い。スケルトンやアンデッドなど、恐ろしい魔物たちが目覚める時間でもある

※地域やプラットフォームによって実施期間が異なるのでご注意ください。

※本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合がございます。

※以前のキャンペーンでトライアル版をプレイ頂いた方は合計で最大2時間までのプレイが可能です。

最新のタイトルアップデートについて

新たに実装された「カジュアルモード」は“ファンタジー世界で冒険しているような実在感”はそのままに、よりプレイフィールをマイルドに調整したモード。宿屋や移動アイテム“刹那の飛石”の価格の引き下げ、冒険の“疲れ”を演出するパラメータの調整など、「冒険の厳しさ」を表現していた諸要素を和らげるようにチューニングされている。

【カジュアルモードでの主な変更点】

・宿屋での宿泊料金を引き下げている。

・移動アイテム“刹那の飛石”の価格を引き下げている。

・所持重量が「Heavy」・「Very Heavy」になる条件を緩和。

・非戦闘時のダッシュのスタミナ消費量を緩和。

・覚者が戦闘不能となり“直前から再開する”を選んでリスタートした時に、ロスゲージが増加しないように変更。

・竜憑きの症状が末期になっても"大いなる災い"が発生せずに完治する。

※ノーマルモードからカジュアルモードへの変更はタイトル画面のOptionsからいつでも可能だが、カジュアルモードからノーマルモードへの変更はエンディングを迎えるまでできない。また、ノーマルモードでのみ取得できるトロフィー・実績が一部存在する。

【最新アップデートでの主な変更点(ノーマルモード/カジュアルモード共通)】

・特定の状況でCPUに過度な負荷がかかる問題をさらに改善(※1)

・新たな装備「原初の王冠」、「原初の王鎧」、「原初の冑靴」が入手できるようになった。

・一部のジョブの性能を、より扱いやすく調整。

・バクバタルにファストトラベルのポイントとなる「戻りの礎」を設置。

・その他、さまざまな不具合修正が行なわれている。

(※1)街中などNPCが多数登場する場面においてフレームレートの改善が見込めます。またグラフィックス品質を「低」に設定することでフレームレートがさらに改善する場合があります。Steam版では「Options」の「Graphics」内で処理負荷が下がる設定を選択することで同様の効果が見込めます。

アップデートの詳細は公式サイトにて確認できる。

□公式サイト内「『ドラゴンズドグマ 2』におけるアップデートに関して」のページ

新装備「原初の王冠」、「原初の王鎧」、「原初の冑靴」を纏った覚者

3種の防具が入手できるようになった

行き交う人々で賑わう城都の街。カジュアルモードでは宿屋の宿泊価格が変更されている。英気を養って次なる冒険へ臨もう

移動アイテム「刹那の飛石」を使うと、任意の「戻りの礎」が設置された場所へ瞬時に移動することができる。カジュアルモードでは刹那の飛石の価格が変更されており、より気軽なファストトラベルが可能になっている

魔法を操り、剣を振るう。すべての武具を使いこなすことができるジョブ「アリズン」。カジュアルモードでも、もちろん使用可能だ

獣人の国、バタル。最新アップデートではこの地に「戻りの礎」が設置され、アクセスが緩和されている

ポーンに感染する流行り病「竜憑き」。カジュアルモードではその症状が末期になっても「大いなる災い」が発生せず完治するようになった

獅子の頭と山羊の頭、蛇の尾を持つ魔物「キメラ」と対峙する「ファイター」。ファイターは武器の攻撃力や、スキルへの上方修正が施されている

身の丈ほどもある得物を使いこなすジョブ「ウォリアー」。より扱いやすく調整されている

天を衝くほどの巨体を誇る「タロス」。冒険を進めるとこの魔物とも戦うことになる

