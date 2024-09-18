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Rushbox¡Ê¥é¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë

²ñ¾ì¸ÂÄê²Á³Ê¡§35,000±ß
¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê¡§41,800±ß¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§297x191x17mm
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§Ìó1,080g

Rushbox Lite¡Ê¥é¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥é¥¤¥È¡Ë

²ñ¾ì¸ÂÄê²Á³Ê¡§25,000±ß
¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê¡§29,700±ß¡Ë
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§297x191x18mm
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§Ìó730g

ÀÜÂ³¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡§USB Type-C 2.0
¥­ー¥¹¥¤¥Ã¥Á¡§Lofree Ghost
ÂÑµ×À­¡§5,000Ëü²ó°Ê¾å
¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡§1.2¡Þ0.30 mm
¥­ー¥¹¥È¥íー¥¯¡§2.8¡Þ0.25 mm
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