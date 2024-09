【東京ゲームショウ2024】会期:9月26日~9月29日会場:幕張メッセ

moimateは、9月26日より開催予定のイベント「東京ゲームショウ2024」での出展内容を公開した。

会場では同社が開発したレバーレスアケコン「Rushbox」、「Rushbox Lite」の展示や会場限定価格での販売を実施する。また、会場での購入者限定でキャリングケースやカスタマイズ・お手入れキット、天板(クリア)などが当たる、ハズレなしの「オプションくじ」も実施予定。

また、moimate公式Xのフォロワー、もしくは当日フォローした方にオリジナルノベルティがもらえるキャンペーンも予定されている。

製品情報

Rushbox(ラッシュボックス)

会場限定価格:35,000円

(通常価格:41,800円)

本体サイズ:297x191x17mm

本体重量:約1,080g

Rushbox Lite(ラッシュボックス ライト)

会場限定価格:25,000円

(通常価格:29,700円)

本体サイズ:297x191x18mm

本体重量:約730g

接続インターフェース:USB Type-C 2.0

キースイッチ:Lofree Ghost

耐久性:5,000万回以上

アクチュエーションポイント:1.2±0.30 mm

キーストローク:2.8±0.25 mm

保証期間:1年間

対応機種:PC・PS5*・PS4*・Xbox*・Switch

*別売のコンバータが必要です。

(C) 2023 moimate Inc. All rights reserved