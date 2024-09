【Fallout Series Vault 33 Lucy's Backpack】予約受付中12月 出荷予定参考価格:200ドル(日本円記載無し)

Bethesdaは、ドラマ「フォールアウト」のグッズとして「Fallout Series Vault 33 Lucy's Backpack」の予約受付を、ECサイト「Bethesda gear」にて開始した。出荷予定は12月。参考価格は200ドル。

本商品は、Amazon Prime Videoのドラマ「フォールアウト」より、主人公のルーシーが「Vault33」から出る際に背負っていたバックパックを、実際にドラマで使用したパターンと素材を用いて再現したレプリカ。容量は20Lとなっており、16インチのノートパソコン用コンパートメント、ジッパー付きポケット、メガネ、鍵、携帯電話用のポケットを備えている。

加えて、130×80cmのフリースでできたブランケットや金属製の水筒のレプリカも付属する。バックパック本体は素材にもこだわっており、丈夫で弾力性のある生地とビーガンレザー、高品質のバックルと金具などが採用されている。

□Bethesda gear「Fallout Series Vault 33 Lucy's Backpack」

(C) 2024, (C) 2023 DPI Merchandising Inc. All Rights Reserved The Bethesda Gear Store is operated by DPI Merchandising Inc. Trademarks property of their respective owners.