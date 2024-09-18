¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×ºÇ½ª²ó¥é¥¹¥È20ÉÃ¡¢¥ë¥«¡ÊÁÒÅÄ±Íçý¡Ë¤Î°ì¸À¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö°ÕÌ£¿¼¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/18¡Û½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¡×»ÒÌò¡¦ÁÒÅÄ±Íçý¡¢»Ð¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¤Ò¤¦¤é¤µ¤È¤ë»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ÖBE¡¦LOVE¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤¬¸¶ºî¡£Å°Äì¤·¤Æ²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦À¾±à»û¤µ¤ó¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤È¡¢Ç¯²¼¤ÎÌõ¤¢¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡¦Æï¸«¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¡õÌ¼¡¦¥ë¥«¡ÊÁÒÅÄ±Íçý¡Ë¤Ë¤è¤ëÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ²¿¡©²ÈÂ²¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
10ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢À¾±à»û¤µ¤ó¤ÏÆï¸«¤È¥ë¥«¤È¤Îµ¶²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÊÌµï¤òÄó°Æ¡£À¾±à»û¤µ¤ó¤¬Æï¸«¤Ø¤Î»×¤¤¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢¥ë¥«¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµ¶²ÈÂ²¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ê¬¤À¤±±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¥ë¥«¡£À¾±à»û¤µ¤ó¤Ï¥ë¥«¤ËËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢µ¶²ÈÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê·Á¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç3¿Í¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¤¿¤À°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤³¤È¤À¤ÈÃ©¤êÃå¤¯¡£µ¶²ÈÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µ¶¡»¡»¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÅöÁ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·Á¼°¤ËÇû¤é¤ì¤º3¿Í¤À¤±¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¾±à»û¤µ¤ó¤¬Æï¸«¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¥¨¥ê¥µ¡ÊÂÀÅÄè½ºÚ¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì3¿Í¤Ç³¤³°¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä¤È»×¤ï¤ì¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·ëËö¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤½ª¤ï¤êÊý¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÀ¾±à»û¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡×¡Ö3¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤·ëËö¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¥é¥¹¥ÈÌó20ÉÃ¡¢¥ë¥«¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÊü¤Ã¤¿¡ÖSee you soon, I hope¡ª¡Ê¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤ÎÆ÷¤ï¤»¡©¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö°ÕÌ£¿¼¡Ä¤â¤·¤«¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡©¡×¡ÖÉúÀþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë±é½Ð¤âºÇ¹â¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¡×»ÒÌò¡¦ÁÒÅÄ±Íçý¡¢»Ð¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¢¡¾¾ËÜ¼ãºÚ¼ç±é¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¤Ò¤¦¤é¤µ¤È¤ë»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ÖBE¡¦LOVE¡×Ï¢ºÜ¡Ë¤¬¸¶ºî¡£Å°Äì¤·¤Æ²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦À¾±à»û¤µ¤ó¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤È¡¢Ç¯²¼¤ÎÌõ¤¢¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡¦Æï¸«¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¡õÌ¼¡¦¥ë¥«¡ÊÁÒÅÄ±Íçý¡Ë¤Ë¤è¤ëÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ²¿¡©²ÈÂ²¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
¢¡¡ÖÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¥ë¥«¡ÊÁÒÅÄ±Íçý¡Ë¤Î°ì¸À¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
10ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢À¾±à»û¤µ¤ó¤ÏÆï¸«¤È¥ë¥«¤È¤Îµ¶²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÊÌµï¤òÄó°Æ¡£À¾±à»û¤µ¤ó¤¬Æï¸«¤Ø¤Î»×¤¤¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢¥ë¥«¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµ¶²ÈÂ²¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ê¬¤À¤±±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¥ë¥«¡£À¾±à»û¤µ¤ó¤Ï¥ë¥«¤ËËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢µ¶²ÈÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê·Á¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç3¿Í¤ÎËÜÅö¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¤¿¤À°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤³¤È¤À¤ÈÃ©¤êÃå¤¯¡£µ¶²ÈÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µ¶¡»¡»¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÅöÁ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·Á¼°¤ËÇû¤é¤ì¤º3¿Í¤À¤±¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¾±à»û¤µ¤ó¤¬Æï¸«¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¥¨¥ê¥µ¡ÊÂÀÅÄè½ºÚ¡Ë¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì3¿Í¤Ç³¤³°¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä¤È»×¤ï¤ì¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·ëËö¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤½ª¤ï¤êÊý¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÀ¾±à»û¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡×¡Ö3¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤·ëËö¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¥é¥¹¥ÈÌó20ÉÃ¡¢¥ë¥«¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÊü¤Ã¤¿¡ÖSee you soon, I hope¡ª¡Ê¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤ÎÆ÷¤ï¤»¡©¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö°ÕÌ£¿¼¡Ä¤â¤·¤«¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡©¡×¡ÖÉúÀþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë±é½Ð¤âºÇ¹â¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û