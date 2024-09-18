À¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤Î¤¦¤ÁÁêÂ³ÀÇ¤¬¤Ê¤¤¹ñ¤ÏÈ¾Ê¬¤â¤¢¤ë¡ª¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÁÅÀÇ²óÈò¤ÎÀøºßÅª²ÄÇ½À¹â¤Þ¤ë¡Ä¥¢¥¸¥¢¡¢²¤½£¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤òÅ°ÄìÈæ³Ó
³¤³°¤ò¸«¤ë¤ÈÀ¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤¬¤¢¤ë¹ñ¤ÏÈ¾Ê¬¤Û¤É¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¾Ê¬¤·¤«ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²áÅÙ¤ÊÁÅÀÇ²óÈò¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÄ¶ÉÙÍµÁØ¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤¤¥¢¥¸¥¢¡¢²¤½£¤Î¹ñ¡¹¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¹ñºÝÁêÂ³¤Î½ô²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÎò»Ë¤¢¤ê
À¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾ÀÜÀÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤ÈË¡¿ÍÀÇ¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤ÎÀÇÀ©¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤ÏÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¿¤¤¥¢¥¸¥¢¡¦ÂçÍÎ½£¡¢ÊÆ½£¡¢²¤½£¤Î3¤Ä¤Ë¶èÊ¬¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÍÌµ¤ò¼¨¤·¤¿°ìÍ÷É½¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î¤¢¤ë¹ñ¤È¤Ê¤¤¹ñ¤Ï¤Û¤Ü1¡§1¤Î¤è¤¦¤Ê³ä¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤Ê¤¤¹ñ¡¹¤¬È¾Ê¬¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÅÀÇ²óÈò¤ÎÀøºßÅª²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢Ì±Ë¡¤Î¿ÆÂ²Ë¡¡¢ÁêÂ³Ë¡¤È¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÎÎò»Ë¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÎÎò»Ë¤ÈÀÇÀ©»Ë¤ò¤¿¤É¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÌäÅª¤ËÃµµæ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÌ¤Î¹ñ¤Ï¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤Î»ö¾ð
¥¢¥¸¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢À¤³¦GDP¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤È5°Ì¤Î¥¤¥ó¥É¤ËÁêÂ³ÀÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆîÈ¾µå¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤âÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇÆ³Æþ¤Î»î¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ìÁêÂ³ÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤Îµ¡±¿¤Ï¹â¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢À¤³¦2°Ì¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÙÍµÁØ¤Î°ÜÆ°¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¥«¥Ê¥À¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤Î¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤Î½Ð¹ñÀè¤ÏÉÔÌÀ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹á¹Á¤Ï¡¢2006Ç¯2·î¤ËÁêÂ³ÀÇ¤òÇÑ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡¢2008Ç¯2·î15Æü°Ê¹ß¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤Î°ÜÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°õ»æÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¤½£¤Ç¤Ï¥Á¥§¥³¤¬2014Ç¯¤ËÁêÂ³ÀÇ¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢³°¹ñ¤«¤é¤ÎÉÙÍµÁØ¼õ¤±Æþ¤ì¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤ÏÀÇÎ¨¤ò10¡ó°ú¤²¼¤²
ÂæÏÑ¤Ï°ä»º²ÝÀÇÊý¼°¤Ç¤¹¤¬¡¢2009Ç¯1·î¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢°ä»ºÀÇ¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤¬¡¢²þÀµÁ°¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨50¡ó¤«¤é°ìÎ§10¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µìË¡¤Î°ä»ºÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀÇÎ¨¤¬ºâ»º·ÁÀ®¤Î°ÕÍß¤òÁË³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤ÎÈãÈ½¤Ë±þ¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÁêÂ³ÀÇÀ©ÇÑ»ß¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤ÎÁêÂ³ÀÇÎ¨¤Ï¤½¤Î¸åºÆÅÙ²þÀµ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢°ä»ºÁí³Û¤¬1,200Ëü¸µ°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÈÀÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÇÎ¨¶èÊ¬¤Ï°ä»ºÁí³Û¤¬5,000Ëü¸µ°Ê²¼¤Ï10¡ó¡¢5,000Ëü¸µÄ¶¡Á1²¯¸µ°Ê²¼¤Ï15¡ó¡¢1²¯¸µÄ¶¤Ï20¡ó¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥¿¥¤
¥¿¥¤¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢2016Ç¯2·î¤«¤éÁêÂ³ÀÇ¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤ÎÆÃÄ§¤Ï´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤¬¹â¤¯¡¢´ðËÜÀÇÎ¨¤âÈæÎãÀÇÎ¨¤Î10¡ó¤Ç¡¢ÉÙ¤ÎºÆÇÛÊ¬¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ¿¶Ñ²½¤È¤¤¤¦À¯ºöÌÜÅª¤è¤ê¤â¡¢°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀÇÉéÃ´¤ò²Ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦À³Ê¤¬¶¯¤¤¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇµÁÌ³¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¥¿¥¤¹ñÌ±
¢Æþ¹ñ´ÉÍýË¡¤Ë¤è¤ê¥¿¥¤¤Ë±Ê½»¸¢¤òÍ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í
£¥¿¥¤½êºß¤Îºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤¿³°¹ñ¿Í
¤ÁêÂ³¿Í¤¬Ë¡¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤ÇÅÐµ¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥¤¤ÎË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë¥¿¥¤¹ñÀÒ¼Ô¤¬»ñËÜ¶â¤Î50¡óÄ¶¤òÊÝÍ¤¹¤ëË¡¿Í¡¢¥¿¥¤¹ñÀÒÊÝÍ¼Ô¤¬·Ð±Ä¿Ø¤Î50¡óÄ¶¤òÀê¤á¤ëË¡¿Í
¥¾åµ°Ê³°¤Î³°¹ñ¿Í¤ª¤è¤Ó³°¹ñË¡¿Í¤Ï¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ë½êºß¤¹¤ëºâ»º¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý
ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¾Ú·ôË¡¤Ë´ð¤Å¤¯³ô¼°¡¢ÍÂ¶âÅù¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÍÅª¹µ½ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇÎ¨¤Ï1²¯¥¿¥¤¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó4²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëºâ»º¤Ë10¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾·Ï¤ÎÂºÂ°¤ª¤è¤ÓÈÜÂ°¤Î¾ì¹ç¤Ï5¡ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¿ÍÅª¹µ½ü¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÀÇÎ¨¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¤¬¸Å¤¤²¤½£¤ÎÁêÂ³ÀÇ
ÊÆ¹ñ¤Î°ä»ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¹àÌÜ¤ÇºÇ¶á¤ÎÊÑÁ«¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤¹¡£
²¤½£½ô¹ñ¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÊý¼°¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢°ä»º²ÝÀÇÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï°ä»º²ÝÀÇÊý¼°¤È¼èÆÀ²ÝÀÇÊý¼°¤ÎÊ£¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊ£¹ç·Á¼°¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ä»º²ÝÀÇÊý¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡¢»ÒÄï¡¢Î¾¿Æ¤È¤¤¤¦²ÈÂ²°Ê³°¤Ëºâ»º¤¬ÁêÂ³¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¼èÆÀ²ÝÀÇÊý¼°¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÅª¤Ê²ÝÀÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
OECD¤Î»ñÎÁ¡ÊInheritance Taxation in OECD Countries¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²¤½£½ô¹ñ¤ÎÁêÂ³ÀÇÆ³ÆþÇ¯¤Î¸Å¤¤½ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¡Î¿ÞÉ½¡Ï¤Î¤È¤ª¤ê¡£¹ñÌ¾¤Î¤¢¤È¤ÎÇ¯¹æ¤ÏÆ³ÆþÇ¯¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨¤Ï¡¢¹â¤¤½ç¤Ë¥É¥¤¥Ä¡Ê50¡ó¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê45¡ó¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¡Ê40¡ó¡Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡Ê40¡ó¡Ë¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡Ê40¡ó¡Ë¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ê40¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åµ¤Î¹ñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤ÈÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÁÐÊý¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³»þ¤Îºâ»º°ÜÅ¾¤ËÁêÂ³ÀÇ¤È¤·¤Æ°õ»æÀÇ¤ò²Ý¤¹¥Þ¥ë¥¿¤È¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ë¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌðÆâ°ì¹¥
¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê¼óÀÊ¸¦µæ°÷