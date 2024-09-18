SEVENTEEN¡¦DINO¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤ªÆüÍÍ¤ò¸«¤¿¤é¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×ºÇ¶á¡¢ÆüÃæ¤Î²°³°¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡È¥»¥Ö¥Á¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñÈ¯¤Î13¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎDINO¡Ê¥Ç¥£¥Î¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè2½µÌÜ¡¦·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£9·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö2Âò¤Î¼ÁÌä¡×¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡ä
³¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤·¤¿¤é¡ÖÂÀÍÛ¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤ë½ë¤¤Ãë´Ö¡×or¡Ö¾¯¤·ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤¬ÄÀ¤àº¢¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê21ºÐ¡Ë
¡ö
DINO¡§ÂÀÍÛ¤¬¥®¥é¥®¥é¡ª ¤Ê¤¼Áª¤ó¤À¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤ªÆüÍÍ¤ò¸«¤¿¤é¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÆüÍÍ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÂÀÍÛ¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´À¤â¤«¤¤¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤¬¥®¥é¥®¥é¡×¤Ç¤¹¡£
----------------------------------------------------
9·î11Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11680
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯9·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
SEVENTEEN
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡ä
³¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤·¤¿¤é¡ÖÂÀÍÛ¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤ë½ë¤¤Ãë´Ö¡×or¡Ö¾¯¤·ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤¬ÄÀ¤àº¢¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê21ºÐ¡Ë
¡ö
DINO¡§ÂÀÍÛ¤¬¥®¥é¥®¥é¡ª ¤Ê¤¼Áª¤ó¤À¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤ªÆüÍÍ¤ò¸«¤¿¤é¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÆüÍÍ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏÂÀÍÛ¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´À¤â¤«¤¤¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤¬¥®¥é¥®¥é¡×¤Ç¤¹¡£
----------------------------------------------------
9·î11Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11680
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯9·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/