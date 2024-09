【週刊少年サンデー 2024年43号】9月18日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年43号」を本日9月18日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

今号の巻頭カラーは、重大発表が用意されているという「レッドブルー」。センターカラーには「界変の魔法使い」、「廻天のアルバス」、「イチカバチカ」、「古々路ひめるの全秘密」が登場する。

また、表紙と巻頭グラビアには、さわゆう(紗和さんと穂刈優さん)が登場。2人にとっては初のグラビアとなっている。

