¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÈÆÒ»Ò¡É°ËÆ£º»è½¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¤Ëº®Íð¡¡¥Í¥Ã¥È¶²ÉÝ¡Ö°Ì´ºÆ¤Ó¡©¡×
¡¡°ËÆ£º»è½¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè25½µ¡Ö½÷¤ÎÃÎ·Ã¤Ï¸å¤Ø¤Þ¤ï¤ë¡©¡×¡ÊÂè123²ó¡Ë¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÇÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£¡Ë¤¬»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤È½Ð¤¯¤ï¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö°Ì´ºÆ¤Ó¡©¡×¡ÖµÞ¤ËÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ»È©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ç¤¦¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ò¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª
¡¡¾¯Ç¯Ë¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÆÒ»Ò¤¬¡¢Åìµþ²ÈºÛ¤ÎÏ²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Öº´ÅÄÀèÀ¸¡©¡×¤È¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÆÒ»Ò¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20Ç¯Á°¤Î¿·³ãÃÏ²ÈºÛ»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿¹¸ýÈþº´¹¾¡ÊÊÒ²¬ô¥¡Ë¤È±»Æó¤Ä¤Î¾¯½÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Î¾¯½÷¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤ß´ó¤ë¤È¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æº´ÅÄÀèÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡Èþº´¹¾¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÆÒ»Ò¤¬»×¤ï¤º¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤ËÅìµþ²ÈºÛ¤ÎÄ´ºº´±¡¦²»±©°½»Ò¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾¯½÷¤Ë¡ÖÈþÀã¤µ¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£°½»Ò¤Ï¡ÖËº¤ìÊª¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÈÀÖ¤¤¤·¤ª¤ê¡É¤¬¶´¤Þ¤Ã¤¿¼êÄ¢¤ò¼êÅÏ¤¹¡£
¡¡¼êÄ¢¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÊÂÌÚÈþÀã¡ÊÊÒ²¬¡¿2Ìò¡Ë¤¬¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ë¤È¡¢°½»Ò¤ÏÊòÁ³¤È¤¹¤ëÆÒ»Ò¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡´À¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÆÒ»Ò¤Ï¡¢°½»Ò¤ÎÎ¾ÏÓ¤ò¤È¤Ã¤Æ¼è¤êÍð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼ê¼ó¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÆÒ»Ò¤¬¿·³ã»þÂå¤Ë¡¢¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¤äÇä½Õ»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤¿¾¯½÷¡¦Èþº´¹¾¡£¡ÈÀÖ¤¤ÏÓ¾þ¤ê¡É¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤È±»Æó¤Ä¤Î¾¯½÷¡¦ÈþÀã¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÂè123²ó¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö°Ì´ºÆ¤Ó¡©¡×¡ÖµÞ¤ËÉÝ¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë´°Á´¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÄ»È©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿ÈþÀã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈþº´¹¾¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡©¡×¡ÖÌ¼¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ç¤¦¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ò¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª
¡¡¾¯Ç¯Ë¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÆÒ»Ò¤¬¡¢Åìµþ²ÈºÛ¤ÎÏ²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Öº´ÅÄÀèÀ¸¡©¡×¤È¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÆÒ»Ò¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20Ç¯Á°¤Î¿·³ãÃÏ²ÈºÛ»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿¹¸ýÈþº´¹¾¡ÊÊÒ²¬ô¥¡Ë¤È±»Æó¤Ä¤Î¾¯½÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Î¾¯½÷¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤ß´ó¤ë¤È¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æº´ÅÄÀèÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¼êÄ¢¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÊÂÌÚÈþÀã¡ÊÊÒ²¬¡¿2Ìò¡Ë¤¬¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ë¤È¡¢°½»Ò¤ÏÊòÁ³¤È¤¹¤ëÆÒ»Ò¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡´À¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÆÒ»Ò¤Ï¡¢°½»Ò¤ÎÎ¾ÏÓ¤ò¤È¤Ã¤Æ¼è¤êÍð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼ê¼ó¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÆÒ»Ò¤¬¿·³ã»þÂå¤Ë¡¢¤Ò¤Ã¤¿¤¯¤ê»ö·ï¤äÇä½Õ»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤¿¾¯½÷¡¦Èþº´¹¾¡£¡ÈÀÖ¤¤ÏÓ¾þ¤ê¡É¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤È±»Æó¤Ä¤Î¾¯½÷¡¦ÈþÀã¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÂè123²ó¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö°Ì´ºÆ¤Ó¡©¡×¡ÖµÞ¤ËÉÝ¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë´°Á´¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÄ»È©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿ÈþÀã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈþº´¹¾¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡©¡×¡ÖÌ¼¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£