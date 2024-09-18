Íè½Õ¤Ë¤Ï¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤â¡ª¡¡1Éô¾º³ÊÌÜ»Ø¤¹B2¡¦¿À¸Í¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¡¡2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢48Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«ÎÏ¤Ç¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¡£º£²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÊ³Æ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¹ñÆâ¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ÖB¥ê¡¼¥°¡×¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è10·î¤«¤é³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Íè½Õ¤Ë¤Ï¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖGLION ARENA KOBE¡×¤Î³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÇ®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿À¸Í¡£¤½¤Î¹ÁÄ®¤ò¥Û¡¼¥à¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢B¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Î¿À¸Í¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤Î2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÃíÌÜÁª¼ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À¸Í¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤Î¹ÊóÃ´Åö¡¦ÃæÀ¾ºÌÇµ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢2011Ç¯¡£Ê¼¸Ë¸©¤Î¸©Ä»¤Ç¤¢¤ë¥³¥¦¥Î¥È¥ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±Ñ¸ì"stork"¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¡ÖÊ¼¸Ë¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏËÜµòÃÏ¤òÀ¾µÜ»Ô¤Ø°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÀ¾µÜ¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢B¥ê¡¼¥°½éÇ¯ÅÙ¤Î2016-17¥·¡¼¥º¥ó¡¢B2¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£Íâ17-18¥·¡¼¥º¥ó¤ÏB1¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤â¡¢1µ¨¤Ç¤Î¹ß³Ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÏB2¤¬¼çÀï¾ì¤Ë¡£
¡¡23-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éËÜµòÃÏ¤ò¿À¸Í¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢¡Ö¿À¸Í¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¡£25Ç¯4·î¤ÎËüÇî³«Ëë»þ´ü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡ÖGLION ARENA KOBE¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¥Û¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÀ¾¹Êó¤Ï¡ÖÃÏ¸µÊ¼¸Ë¤ä´ØÀ¾½Ð¿È¤ÇÄ¹Ç¯¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óB1½êÂ°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜÉö¸ÊÁª¼ê¡ÊPG¡¢¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¢ª¡Ë¤ä¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡Êºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£¸¶ÎÆ²æÁª¼ê¡ÊPG¡¢µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¢ª¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³°¹ñÀÒÁª¼ê¤¬¿·¤¿¤Ë3Ì¾²Ã¤ï¤ê¡¢³¤³°¤«¤é·Þ¤¨¤¿¥×¥ì¥É¥é¥Ã¥°¡¦¥¯¥ë¥Ë¥Ã¥Á¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¤â¤È¡¢10·î¤«¤é¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¿ØÍÆ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢B¥ê¡¼¥°9µ¨ÌÜ¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ¡¦¿À¸Í½Ð¿È¤ÎÅÏî´æÆÂÀÁª¼ê¡ÊPG¡Ë¡¢¿·²ÃÆþ¤Î»³ËÜÁª¼ê¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Îµ¢²½Áª¼ê¤Ç¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï2µ¨ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥«¥í¥ó¥¸°ë»³¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯Áª¼ê¡ÊC¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÅÏî´Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤â»î¹çÃæ¡¢°¤¤Î®¤ì¤âÆÍÇË¤·¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤è¤ê¸£°ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂç³ØÂ´¶È¸å¤Ï2Ç¯´ÖÌµ½êÂ°¤Î´ü´Ö¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¶ìÏ«¤ò¤È¤Æ¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤È¤¤¤¦»³ËÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´ØÀ¾¿Í¤ÎÂ¿¤¤¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤òÈà¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢206Ñ¡¢120kg¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÂÎ¶í¤ò¸Ø¤ë¥«¥í¥ó¥¸Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¡×¤òÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë·Ç¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥³¡¼¥È³°¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ØÀ¾ÊÛ¤Ê¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡£SNS¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢ÃæÀ¾¹Êó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Â®¤¯¡¢¤è¤êÅ¸³«¤¬Â®¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÃæÀ¾¹Êó¡£¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥É¥é¥Ã¥°¡¦¥¯¥ë¥Ë¥Ã¥Á¿·¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÇ®¤¤¥³¡¼¥Á¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¡Ö»î¹çÃæ¤ÏÀµÄ¾ÉÝ¤¯¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ð´é¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤´¤¯°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤âÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¤½£¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¹ñÀÒ¤Î»Ø´ø´±¤Î¥¿¥¯¥È¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡³«ËëÀï¤Ï¡¢10·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¡¦ÉÙ»³»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¤ÎÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸¡¼¥ºÀï¡£¥Û¡¼¥à½éÀï¤Ï¡¢10·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¦¥¤¥ó¥¯ÂÎ°é´Û¡ÊÉ±Ï©»Ô¡Ë¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿À¸Í¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¡£
¡¡24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿À¸Í¡Ê¿À¸Í»ÔÎ©Ãæ±ûÂÎ°é´Û¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á°½Ò¤ÎÉ±Ï©¤ä¡¢À¾µÜ¡¢²Ã¸ÅÀî¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤âÍ½Äê¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ªÈ×Àï¤Î25Ç¯4·î¤Ë¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¡ÖGLION ARENA KOBE¡×¤Ç¤Î4»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢B2À©ÇÆ¡¦B1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿À¸Í¥¹¥È¡¼¥¯¥¹¤ÎÍ¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡ØClip¿åÍËÆü¡Ù2024Ç¯9·î11ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê