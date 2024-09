9月13〜15日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、三谷幸喜監督最新作『スオミの話をしよう』が、初週金土日動員31万3000人、興収4億3900万円をあげ、初登場1位に輝いた。16日の祝日を含む4日間では、動員43万1000人、興収5億9700万円という数字になった。2位も初登場の『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』が、初週金土日動員29万5000人、興収3億6700万円を記録してランクイン。こちらも16日祝日までの4日間では動員40万5000人、興収4億9700万円という好スタートを切った。

3位は、公開から3週連続首位だった『ラストマイル』が、週末金土日動員25万8000人、興収3億8900万円という高い稼働を見せたももの、2ランクダウン。公開からの25日簡では、動員271万人、興収38億円を突破している。4位は、人気バンド“Mrs.GREEN APPLE”のファンクラブ会員限定ライブツアーに新たな映像を加えて映画化した『Mrs. GREEN APPLE//The White Lounge in CINEMA』が初登場でランクインした。5位は、公開7週目を迎えた『インサイド・ヘッド2』がランクイン。累計では動員380万人、興収48億円を突破し、50億円の大台が見えてきた。6位は、先週2位発進だった『エイリアン:ロムルス』、7位は、公開7週目の『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』、8位には公開6週目となる『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』がそれぞれランクイン。10位は、公開10週目を迎えた『キングダム 大将軍の帰還』。15日には大ヒット御礼舞台挨拶が開催され、第3回の応援上映や、9月21日から入場者プレゼントとして、山崎賢人(※崎の正式表記は「たつさき」)・吉沢亮の直筆メッセージ入りポストカードが配布されることも発表。ここまで累計動員523万人、興収77億円を突破とシリーズ最高の成績を残しているが、さらなる集客が期待される。9月13〜15日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『スオミの話をしよう』第2位:『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』第3位:『ラストマイル』第4位:『Mrs. GREEN APPLE//The White Lounge in CINEMA』第5位:『インサイド・ヘッド2』第6位:『エイリアン:ロムルス』第7位:『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』第8位:『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』第9位:『夏目アラタの結婚』第10位:『キングダム 大将軍の帰還』