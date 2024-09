10月11日にリリースされるオフスプリングの新作アルバム『SUPERCHARGED』から、ボブ・ロックがプロデュースした「Come To Brazil」のリリックビデオが公開された。「僕たちがどこでショーを発表しても、ブラジルのファンから「ブラジルに来て」というコメントが来るんだ。それが僕たちは大好きなんだよ。ブラジルは本当に盛り上がるし、情熱と熱意があり、演奏するには最高の場所なんだ。ブラジルのファンがこの曲を自分たちのものにしてくれることを願っているよ」──デクスター・ホランド

ニュー・アルバム『SUPERCHARGED』



2024年10月11日(金)発売4,400円 UICB-10013/4※日本盤:SHM-CD/ボーナス・ディスク付2枚組/ボーナス・ディスクに日本盤ボーナス・トラック1曲収録/解説/歌詞・対訳付予約 https://virginmusic.lnk.to/SUPERCHARGEDDISC 11.Looking Out For #12.Light It Up3.The Fall Guy4.Make It All Right5.Ok, But This Is the Last Time6.Truth in Fiction7.Come to Brazil8.Get Some9.Hanging By a Thread10.You Can't Get There From HereDISC 21.Gotta Get Away - Live2.Genocide - Live3.Gone Away - Live4.Blitzkreig Bop - Live(日本盤ボーナストラック)